Nekatere stvari vam lahko preprečijo drugi zmenek. Veste katere?

Kaj je tisto, kar se zgodi na prvem zmenku, da pripelje do drugega ali pa ga prepreči?

Telesna privlačnost

Nekdo, ki vas telesno privlači, lahko marsikaj stori narobe. Morda celo veste, da oseba sploh ni primerna za vas, a ji lahko pogledate skozi prste, ker vas tako močno privlači. Telesna privlačnost je pomemben dejavnik pri tem, ali bo par napredoval od prvega zmenka do drugega. Kadar pa drugih dejavnikov ni ali jih je premalo, samo to ne bo zadostovalo za dolgotrajno srečo.

Narcisoidnost

Na zmenek greste zato, da nekoga spoznate, da postavljate vprašanja in odgovarjate na njih, da se začutite, kar naj bi počela tudi druga stran. Težava nastane, če ena stran vidi samo sebe, torej govori samo o sebi v neskončnost, pri tem pa drugega ne posluša, površno spremlja zgodbo, prekinja stavke ... Vsi ljudje potrebujejo pozornost, a nekateri pri tem nimajo mere oziroma so zaverovani samo vase in jim drugi sploh niso pomembni.

Bivši

Skoraj vsak človek nosi s seboj čustveno prtljago, kamor spadajo tudi nekdanji partnerji, ki jih na prvem zmenku lahko omenite, ampak o njih ne razpredajte na dolgo in široko. Ne razlagajte, zakaj ste se razšli, saj tako drugi osebi kažete, da bivšega v resnici še niste preboleli. Nekdanji partner je vsekakor vreden pogovora, a ne na prvem zmenku.

Prostaškost

Ni malo žensk, ki stresajo šale in pripombe kot najbolj prekaljeni mornarji, kar marsikoga preseneti. Ali se spodobi ali ne, je stvar trenutka in okusa med dvema, a tudi moški bi lahko pometli pred svojim pragom. Če preklinja moški, ni namreč nič manj odbijajoče. Skratka, na prvem zmenku ne stresajte kletvic iz rokava, dokler se ne prepričate, da imate na drugi strani nekoga, ki jih zna preslišati.