Ne zavrzite semen in olupka: zakaj so cele buče tako zdrave

Čeprav je noč čarovnic, ko praviloma kraljujejo buče, že za nami, sezona teh plodov še zdaleč ni minila. Pridelane doma ali kupljene, bodo pravilno shranjene zdržale še dolgo v zimo in predstavljale odlično sestavino za odlične jedi.

Kajti vse buče, ne glede na vrsto in velikost, so zelo zdrave, saj vsebujejo številne hranljive in zdravilne snovi, med drugim vitamine, minerale, beljakovine, vlaknine ter so primerne za pripravo mnogih dobrot: od juh do prilog, sladic, pijač in glavnih jedi.

FOTO: Zi3000/Shutterstock

Sadje ali zelenjava?

Tehnično gledano so buče sadje, saj se razvijejo iz cvetov in vsebujejo semena. A konec koncev ni pomembno, kaj so, pomembno je, da si jih v jeseni in pozimi čim večkrat privoščimo.

Veliko vrst

Obstaja več vrst buč, od velikih do majhnih, večinoma se razlikujejo po okusu, tudi barvi in po količini v njih prisotnih zdravih snovi.

Med najbolj priljubljene v kulinariki sodijo muškatne, maslene in hokaido buče, vse razvajajo z značilnim okusom in barvo ter so primerne za pripravo vseh mogočih jedi.

FOTO: Studiobarcelona/Gettyimages

Prehranska vrednost buč

V 80. gramih kuhane buče je približno:

24 džulov (10 kalorij) energije

0,5 grama beljakovin

0,2 grama maščobe

1,5 grama ogljikovih hidratov

1,4 grama sladkorjev

1,2 grama vlaknin

67 miligramov kalija

764 mikrogramov karotenodiov

6 miligramov vitamina C

Na sledeče načine pa koristijo zdravju

FOTO: Welcomeinside/Gettyimages

Za lepo kožo

Meso buč vsebuje veliko koži prijaznih snovi, vključujoč minerale, vlakna, vitamin C, karotenoide, v semenih so še polti prijazne esencialne maščobe.

Na prvem mestu gre omeniti beta karoten, antioksidant, ki preprečuje vnetja in omili poškodbe, ki na koži nastanejo pod vplivom sončnih žarkov. V mesu buč prisoten alfa karoten med drugim upočasnjuje procese staranja.

Raziskave so pokazale, da bučni ekstrakt v kombinaciji z drugimi terapijami pomaga pri zdravljenju kontaktnega dermatitisa. Olje iz bučnih semen se uporablja tudi pri blaženju ekcemov ter zmanjša potrebo po uporabi kortikosteroidnih zdravil.

Podpora pri hujšanju

Meso buč vsebuje le malo energije, na drugi strani pa veliko vlaknin, kar pomeni, da dolgo ohranja sitost, zato so buče odlična sestavina različnih shujševalnih diet.

Ob tem pozitivno vplivajo na prebavo in izboljšujejo absorpcijo hranljivih snovi iz drugih živil.

Zaščita pred oksidativnim stresom

Živahna oranžna barva mesa buče nakazuje na visoko vsebnost betakarotena, močnega antioksidanta, ki celice varuje pred učinki prostih radikalov in znižuje tveganje za kronične vnetne bolezni.

FOTO: Nedim Bajramovic/Shutterstock

Boljše zdravje oči

Že omenjeni betakaroten se v telesu pretvori v vitamin A, za oči pomemben vitamin, ki ohranja dober vod, skrbi za zdravje roženice in niža tveganje za številne bolezni oči.

Za zdravo srca

Buče so bogate s karotenoidi, vitamini B1, B6 in C ter minerali, kot so kalcij, kalij in magnezij.

Vse te snovi so nepogrešljive za dobro zdravje srca, saj na več načinov vplivajo nanj. Eden od učinkov je uravnavanje krvnega tlaka.

Za močno odpornost

Vitamini E in C, omega tri maščobe in minerali cink, selen, železo ter druge snovi v bučah in njihovih semenih so nepogrešljivi za dober imunski sistem.

Za dobro prebavo

Zlasti v olupku buč so polisaharidi, ki spodbujajo rast koristnih bakterij v želodcu in zavirajo pretirano razmnoževanje škodljivih mikrobov.

Ob tem je v mesu buč veliko cinka in karotenoidov, ki spodbujajo delovanje črevesne membrane in preprečujejo prehod škodljivih snovi v krvni obtok.

Vlakna in cink v bučah pomagajo pri preprečevanju ali blaženju prebavnih težav, v bučah prisotna snov kukurbitin pa pomaga pri odstranjevanju morebitnih črevesnih parazitov, piše Webmd.

FOTO: Karisssa/Gettyimages

Zdrava so tudi bučna semena

Bučna semena so bogata z aminokislino triptofan, ki je pomembna za nastajanje tako imenovanega hormona sreče serotonina. Že pest bučnih semen je dovolj, da se razpoloženje izboljša.

Ob tem zdrave maščobe v semenih varujejo srce, hkrati so bučna semena znana po tem, da nižajo tveganje za raka prostate.

FOTO: Gettyimages

So buče primerne za vse?

Načeloma so buče primerne za slehernega posameznika, v res redkih primerih se lahko telo nanje odzove z alergijo. V tem primeru niso najbolj priporočljive.

Dejstvo je, da imajo buče diuretični učinek in pretiravanje z njimi ter posledično pogosto uriniranje lahko privede do pomanjkanja elektrolitov v telesu.

Snovi v bučah lahko prav tako znižajo učinkovitost nekaterih zdravil, zato se, če uživate zdravila za zdravljenje kroničnih ali akutnih bolezni, o učinkih buč nanje posvetujte z zdravnikom.