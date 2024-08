Ne sladkorju, da zdravju

Spadate med tiste, ki se ne morejo upreti sladkarijam na blagajni, kepici sladoleda v mestu, sladici po kosilu? Neustavljivo željo po sladkem lahko velikokrat povežemo s potrebo po neki vrsti tolažbe, saj hrana z visoko vsebnostjo sladkorja spodbuja sproščanje t. i. hormonov sreče, endorfinov in dopamina.

Občutek zadovoljstva seveda ne traja dolgo, raven energije, ki nam jo dajo enostavni sladkorji oziroma ogljikovi hidrati, hitro upada, to pa povzroči željo po novem odmerku tovrstne hrane. Krog je sklenjen, kilogrami se počasi nabirajo, nezadovoljstvo raste. Na žalost je marsikdo ujetnik tega kompulzivnega vedenja, čeprav se morda zaveda negativnih posledic, kot so povečanje telesne mase, glavoboli in hormonsko neravnovesje.

Vemo, katera izbira je zdrava. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Dobra novica je, da obstaja skupina živil, ki lahko prekinejo ta krog oziroma hrepenenje po sladkem. Poseganje po beljakovinah bo pomagalo uravnotežiti raven sladkorja v krvi in ublažilo hiter porast in prav tak padec energije, s tem pa naj bi se omililo hrepenenje po sladkorju in ogljikovih hidratih. Kdor se ima za nepoboljšljivega sladkosneda, naj torej pogosteje posega po jedeh, bogatih z beljakovinami, denimo mesu, ribah, oreščkih, semenih, avokadu, jogurtu, skuti, jajcih itd.

Treba je vedeti, da bo telo, ko se odpoveste sladkorju, najbrž kazalo odtegnitvene simptome, a k sreči to ne traja dolgo in že po nekaj dneh bi se morali počutiti bolje, navadili se boste na nizke ravni glukoze, dopamina in serotonina. Po enem tednu boste manj razdražljivi in utrujeni, imeli boste več energije, razpoloženje se bo izboljšalo. Želja po sladicah bo po nekaj tednih bistveno manjša, največja nagrada pa pride v obliki lažjega vzdrževanja teže, več energije, bolj kakovostnega spanca, bolj zdrave in sijoče kože, manjšega tveganja za bolezni, kot so diabetes in bolezni srca … Prekomerno uživanje (dodanega) sladkorja je namreč povezano z večjim tveganjem za srčno-žilne bolezni.

Raziskave kažejo, da lahko visoka raven sladkorja v prehrani poveča raven trigliceridov v krvi, kar lahko vodi v težave s srcem, kot so srčni napadi in kap. Svetovna zdravstvena organizacija že leta opozarja, da je zmanjšanje količine prostih sladkorjev v hrani nujno. Predvsem otroci so zaradi naravnih preferenc za sladek okus dovzetni za sladko hrano, pijačo in prigrizke. Največ enostavnih sladkorjev zaužijemo s sladkimi pijačami, slaščicami in sladkarijami. Brez slabe vesti lahko uživamo le nepredelano sadje.