Ne prhajte se z vročo vodo

Težave s suho kožo so pogosto sezonske, pri nas se večinoma pojavljajo pozimi zaradi mraza in centralne kurjave, ki izsušujeta kožo. Simptomi in znaki suhe kože se od človeka do človeka razlikujejo, odvisni so od starosti, splošnega zdravstvenega stanja, tonusa kože in drugih dejavnikov. Vseeno pa jo bo večina prepoznala po občutku zategnjenosti, grobem videzu, srbečici, luščenju in razpokanem videzu.

Zaradi suhe kože ni treba k dermatologu, saj jo večinoma lahko odpravite sami s spremembo življenjskega sloga in pripravki, ki se dobijo brez recepta. K specialistu pa pojdite, če simptomi kljub samozdravljenju vztrajajo, če postane koža vneta ali boleča, če se zdravite zaradi raka in je poškodba kože stranski učinek zdravljenja (radiodermatitis), če zaradi težav ne morete spati in normalno opravljati dnevnih aktivnosti ter če imate odprte rane ali okužbe zaradi praskanja. K zdravniku morate tudi, če opazite večje površine luskaste kože.

Težave so pogostejše po štiridesetem. FOTO: Fizkes/Getty Images

Suha koža pomeni izgubo vlage na povrhnjici; lahko je posledica kurjave, ki zmanjša vlago v zraku, okolja, pretiranega umivanja ali pretiravanja s pilingi. Povzročajo jo tudi premočna mila ali šamponi. Včasih so posledica drugih kožnih stanj, denimo luskavice.

Suha koža se lahko pojavi pri komer koli, vendar je bolj verjetno, da vas bo doletela, če ste stari nad 40 let, saj zmožnost ohranjanja vlage v koži z leti upada. Na rokah se pojavlja pri ljudeh s poklici, ki imajo pogosto roke v vodi, denimo pri frizerjih, ali pri tistih, ki ustvarjajo z glino, imajo opravka s prstjo ali cementom. Krivo je lahko pogosto plavanje v kloriranih bazenih, lahko je posledica sladkorne bolezni, hipotirodizma ali nezdravega prehranjevanja.

Omejite stik z vodo

Suho kožo velja odpraviti, sicer lahko napreduje v bolj resna stanja. Pomagamo si lahko z vlažilnimi kremami, ki poskrbijo za zdravje kožne bariere. Pred odhodom ven vedno uporabimo kremo z zaščitnim faktorjem, tudi če je zunaj oblačno. Zaščito pred soncem je nujno obnavljati na dve uri. Če imate suho kožo, omejite stik z vodo. Tuširajte ali kopajte se največ deset minut, voda naj bo topla, ne vroča. Rok si ne umivajte prepogosto, uporabljajte nežna sredstva. V hladnem in vetrovnem vremenu pokrijte čim več kože z oblačili – nosite rokavice, kape, šale. Za kožo je pomembno, da pijete dovolj vode.

Med domačimi zdravili za suho kožo so oljčno olje, med in kokosovo olje. Med uporabljamo predvsem v obliki maske, še posebno primeren pa je za ustnice. Oljčno olje vsebuje vitamin E ter druge snovi, ki kožo naravno zmehčajo in navlažijo. Lahko ga uporabljamo na suhi koži kolen in komolcev, primerno je za odstranjevanje ličil, saj kožo neguje in hkrati poskrbi za vlago.

Večinoma si lahko pomagamo sami. FOTO: Ivan-balvan/Getty Images

Učinek kokosovega olja na suho kožo sta potrdili študiji iz let 2014 in 2016: med drugim je bilo ugotovljeno, da kokosovo olje znatno izboljša vlažnost kože ter poveča število lipidov na povrhnjici. Navlažite jo z domačim ali kupljenim vlažilnim sredstvom najmanj dvakrat na dan, vsekakor pa takoj po kopanju ali tuširanju.