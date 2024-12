Ne ližimo si jih

Ste ob skrbi za kožo v zimskih temperaturah pomislili tudi na ustnice? Mnogi jih namreč začnejo negovati prepozno, potem ko so že razpokane, in, kar je še huje, nelagodje in pekoč občutek si blažijo z lizanjem. Dermatologi vseskozi opozarjajo, da zimski zrak in notranji ogrevani prostori niso prijatelji naših ustnic, zato jih moramo zaščititi pravočasno in ustrezno.

Da razpokajo, je največkrat krivo pomanjkanje vlage, pa tudi vitaminov in mineralov. Da je za težave kriv naš jedilnik, dokazujejo razpoke ob robovih ustnic, ki nam sporočajo, da nam primanjkuje železa, cinka ter vitaminov B3 in B6. Ustnice nahranimo tudi s kakovostnimi živili, opozarjajo strokovnjaki, negujemo pa jih s karseda naravnimi sredstvi; če so že tako poškodovane, da tudi zakrvavijo, se velja glede izbire negovalnega preparata posvetovati v lekarni, da preprečimo morebitno nadaljnje draženje in vnetja.

Največkrat je krivo pomanjkanje vlage, pa tudi vitaminov in mineralov. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Ustnice lahko premažemo tudi z negovalno kremo za obraz, če vsebuje vlažilne sestavine.

Razpokane ustnice bo potolažila

Razpokane ustnice bo potolažila in nahranila hialuronska kislina, aloja vera pa bo pozdravila poškodbe in kožo ustrezno navlažila. Ko zdravimo poškodovane ustnice, jih mažemo pogosteje, ko je koža že zaceljena in mehka, pa ne pozabimo na zaščito vsaj enkrat na dan oziroma vsakokrat, ko se izpostavimo mrazu in neugodnim okoljskim vplivom. Ustnice lahko premažemo tudi z negovalno kremo za obraz, če vsebuje vlažilne sestavine.

Kaj pa če ustnice povsem razvadimo, da bodo postale celo odvisne od balzama, kreme ali drugega negovalnega sredstva? Strokovnjaki mirijo, da se to ne zgodi kar tako, izogibamo pa se naftnim derivatom, kot je vazelin, in silikonom, ki ustvarjajo le zaščitni film na površini ustnic, ne vsebujejo pa dovolj negovalnih učinkovin.