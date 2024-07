Navadna ali sveta bazilika: Katera je bolj zdrava in v kakšni obliki

Ko pomislimo na baziliko, je prva asociacija večine ljudi italijanska kulinarika, in čeprav so jo na področju Italije uporabljali že stari Rimljani, ta začimba pravzaprav nima evropskih korenin. Bazilika dejansko izvira iz Azije, na področju Indije in jugovzhodne Azije so jo uživali že pred 5.000 leti, kjer je še danes izredno cenjena.

Botaniki ocenjujejo, da danes po svetu raste med 50 in 150 različnih vrst bazilik, najbolj znani sta navadna bazilika (Ocimum basilicum) in sveta bazilika ali tulsi (Ocimum tenuiflorum ali Ocimum sanctum). Pri nas je zaradi okusa in aromatičnosti najbolj razširjena navadna bazilika, katere poznamo kar nekaj sort: od sladke in genovese sorte, do vijolične (njen okus spominja na klinčke) in tajske bazilike (ima aromo sladkega korena).

Tulsi po drugi strani je sveta ajurvedska rastlina, ki je cenjena predvsem zaradi zdravilnih učinkov na telo in duha, njen okus pa je nekoliko bolj grenak. Sveto baziliko boste na domačih trgovskih policah našli v obliki posušenih pripravkov in izvlečkov, redko pa se dobi sveža. Če želite imeti pri roki živo rastlino (v nadaljevanju preberite, zakaj je to bolje), pa se dobijo semena, iz katerih jo lahko vzgojite.