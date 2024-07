Naj vročina ne bo izgovor

Visoke poletne temperature naj ne bodo izgovor za izogibanje rekreaciji. Prav v tem letnem času je mogoče izbirati med različnimi dejavnostmi, od hoje, plavanja, planinarjenja, kolesarjenja pa do vaj za krepitev mišic, ki jih lahko izvajamo na prostem in v telovadnicah. Edino, na kar je treba biti pozoren, je, da se na prostem ne rekreiramo sredi največje vročine, ampak zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Pa seveda, da se s kremami zaščitimo pred sončnimi žarki in da skrbimo za dovoljšnjo hidracijo.

Z redno telesno aktivnostjo preprečujemo debelost. FOTO: Sanja Radin/Getty Images

»Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je telesna nedejavnost na četrtem mestu med spremenljivimi dejavniki tveganja za umrljivost,« spomnijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), kjer so v Zdravstvenem statističnem letopisu Slovenije za leto 2022 predstavili še nekaj zanimivih statističnih podatkov. Denimo, da je v letu 2020 v starostni skupini od 18 do 74 let 80 odstotkov Slovencev doseglo zadostno količino telesne dejavnosti, ki ima znatne koristi za zdravje, in da je 59 odstotkov Slovencev doseglo dodatne aerobne koristi za zdravje odraslih in starejših odraslih po smernicah SZO. Delež prebivalcev Slovenije, ki redno hodi, je v letu 2020 znašal 51 odstotkov in se je, tako NIJZ, nekoliko povečal v primerjavi z deležem iz let 2012 in 2016. »V letu 2020 se je sicer naraščajoči trend redne hoje s starostjo prvič obrnil, pri čemer so starejši odrasli v starosti 65–74 let v povprečju hodili manj kot mlajši odrasli.«

Začnimo z majhnimi koraki

Po priporočilih SZO bi moral vsak posameznik vsaj 150 minut na teden izvajati zmerno aerobno telesno dejavnost oziroma visoko intenzivno aerobno telesno dejavnost vsaj 75 minut na teden. »Poleg tega se za odrasle priporoča, da vsaj dvakrat na teden izvajajo vaje za mišično moč in vzdržljivost. Za odrasle po 65. letu se priporoča še, da vključijo vaje za ravnotežje, ki naj jih izvajajo vsaj trikrat na teden,« priporočila povzemajo na NIJZ. Poudarjajo, naj si vsak izbere tisto dejavnost, ki mu prinaša veselje in jo najlažje vključi v vsakdanje življenje. »Začnimo z majhnimi koraki in postopoma dodajajmo več telesne dejavnosti v naš vsakdanjik,« pojasnijo.

80 odstotkov Slovencev dosega zadostno količino telesne dejavnosti.

Redna telesna aktivnost krepi srčno-žilni sistem, povečuje mišično maso in moč, izboljšuje prožnost ter vzdržljivost. Prav tako pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže in zmanjšuje tveganje za številne kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, visok krvni tlak in srčne bolezni. »Šport prispeva tudi k boljši prebavi in boljši presnovi, kar posledično vpliva na splošno boljše zdravje in vitalnost,« med drugim še dodajo na NIJZ.