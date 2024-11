Menstrualna revolucija ali kaj razkriva menstrualna kri

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja je pediater dr. Béla Schick pomagal popularizirati koncept menotoksina, substance, ki naj bi jo med menstruacijo izločale ženske, in naj bi imela sposobnost posušiti cvetove, otrokom povzročiti astmo in bila kriva za vse sorte ženskih bolezni.

Menotoksin se je pojavljal v strokovnih besedilih v prestižni znanstveni reviji The Lancet vse do sedemdesetih let! Seveda je mit.

Neizkoriščen vir informacij o zdravju

O tem, da v vraže, povezane z menstruacijo, danes verjamejo celo znanstveniki, pa smo lahko pred meseci prebrali v članku v reviji Mother Jones, v katerem je avtorica Maddie Oatman pisala o tihi menstrualni revoluciji, ki končno vre. Kljub temu pa ostaja menstrualna kri v medicinski literaturi močno zanemarjena: v bazi PubMed je le okoli 400 raziskovalnih člankov, ki omenjajo menstrualno kri, v primerjavi z več kot 10.000 članki o erektilni disfunkciji.

FOTO: Unsplash

V članku omenjeni dr. Paul Blumenthal, profesor ginekologije na Stanfordu, verjame, da bi lahko bolj odprta obravnava menstruacije kot vira za diagnostične namene pomagala spremeniti te zastarele predstave. Besedilo z naslovom »Rags to Riches« podrobno opisuje novo zanimanje znanosti in tehnologije za menstrualno kri kot potencialno diagnostično orodje.

V ospredje postavlja podjetje Qvin, ki je razvilo poseben higienski vložek, imenovan Q-Pad, za zbiranje in analizo menstrualne krvi. To inovativno orodje predstavlja alternativno metodo, s katero lahko ljudje pridobijo informacije o svojem zdravju na neinvaziven način, brez odvzema krvi iz žil. Trenutno je Q-Pad namenjen predvsem analizi krvnega sladkorja, podjetje pa želi postopoma razširiti teste za HPV, hormone plodnosti in druge kazalnike zdravja.

FOTO: Atlasstudio/Gettyimages

Menstrualna kri je neizkoriščen vir informacij o zdravju. Za razliko od drugih tekočin v telesu menstrualna kri vsebuje specifične celice, ki odražajo stanje reproduktivnih organov in lahko ponujajo vpogled v različne bolezni. Dr. Sara Naseri, soustanoviteljica podjetja Qvin, verjame, da menstrualna kri ni le »odpadni produkt«, ampak je lahko vir dragocenih biomarkerjev, ki omogočajo zgodnje odkrivanje bolezni.

Tako lahko menstrualna kri deluje kot »biopsija« endometrija (maternične sluznice) in tako prinaša informacije o zdravju maternice in drugih reproduktivnih organov. Raziskovalka dr. Christine Metz s Feinstein Institutes for Medical Research vodi obsežno študijo o endometriozi, bolezni, pri kateri maternična sluznica raste zunaj maternice in povzroča hude bolečine ter težave s plodnostjo.

Christine Metz meni, da menstrualna kri vsebuje edinstvene celice in biomarkerje, ki bi lahko omogočili manj invazivno diagnozo endometrioze in potencialno nadomestili kirurške posege za diagnosticiranje te bolezni.

Gnus in vraževerje

Raziskovalci menijo, da lahko menstrualna kri ponudi tudi vpogled v stanje imunskega sistema. Christine Metz s svojo ekipo primerja menstrualno kri žensk z endometriozo in žensk brez te diagnoze ter ugotavlja razliko v imunskih markerjih. To bi lahko privedlo do razvoja testov, ki bi omogočili diagnosticiranje endometrioze brez kirurškega posega, kar bi predstavljalo veliko olajšanje za številne bolnice.

Čeprav ima menstrualna kri velik potencial, se nekateri strokovnjaki bojijo, da je raziskava menstrualne krvi še preveč v začetni fazi, da bi že komercialno uvajali diagnostične izdelke na trg. Biološka antropologinja Kate Clancy opozarja, da medicinska znanost še vedno nima dovolj osnovnega razumevanja procesov menstruacije, variabilnosti med posameznicami in vplivov okolja na menstruacijski cikel.

FOTO: Gettyimages

Ker so raziskave o zdravju žensk premalo financirane, si raziskovalci težko privoščijo napake ali neuspehe, ki bi lahko še dodatno škodili raziskavam. V prihodnosti bi lahko zdravniki uporabili menstrualno kri kot del rutinskega zdravstvenega spremljanja za zgodnje odkrivanje hormonskih sprememb, okužb in drugih zdravstvenih stanj.

Christine Metz in drugi strokovnjaki verjamejo, da ima menstrualna kri ogromen potencial za odkrivanje zdravstvenih težav na način, ki ga tradicionalni diagnostični pristopi ne omogočajo. Naseri ocenjuje, da je raziskava menstrualne krvi šele na začetku in da prihodnja leta lahko prinesejo preboje na področju zgodnjega odkrivanja bolezni.

FOTO: Ipggutenbergukltd/Gettyimages

Ko je Sara Naseri pred desetimi leti začela raziskovati možnost uporabe menstruacije kot diagnosticijskega orodja, je za pomoč prosila vodjo laboratorija ene od prestižnih bolnišnic in ga prosila, ali lahko opravi nekaj eksperimentov. Ni bil za to. Njen kolega, Paul Blumenthal se je ponudil, da naredi vse potrebno, a vodja laboratorija je bil še vedno proti. »Ne ne, to se ne bo zgodilo,« je rekel. »Ne bom dovolil, da to ogabno zadevo dajete v moje aparate!«

Gnus, ki ga je izrazil, odraža globoko vsajeno prepričanje, da je menstruacija nekaj, o čemer ne smemo govoriti pri mizi, saj je umazana že sama po sebi. Nekaj let kasneje sta Sara Naseri in Paul Blumenthal objavila študija, v kateri sta potrdila, da je v menstrualni krvi najti številne biomarkerje v enakih ravneh, kot jih je najti pri odvzemu krvi iz žile. Menstrualna kri počasi postaja legitimno diagnostično orodje.

Samo še vraževerja se moramo ozdraviti.