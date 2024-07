Menstruacija lahko pokvari dopust

Za marsikatero žensko ni hujšega, kot da ji počitniške načrte skazi menstruacija, sploh če je močna. Povrhu so krvavitve lahko še pogostejše kot sicer: zaradi vitamina D, ki se ga v naši koži zaradi močnega sonca v poletnem obdobju tvori več, se namreč poveča raven folikla stimulirajočega hormona FHS, ki skrajša čas do ovulacije in s tem naslednje menstruacije.

Mnoge sicer računajo na urejen ciklus, a spremembe okolja, stres, drugačna prehrana in ritem spanja lahko vplivajo na ravnovesje v telesu in mesečna krvavitev nas lahko sredi tako želenega oddiha neprijetno preseneti. Tako je za nekatere kopanje skrajno neprijetno, mnoge se mu zaradi obilne krvavitve povsem izognejo. Pa je to nujno? Nekatere so navdušene uporabnice tampona, a strokovnjaki ta pripomoček odsvetujejo med kopanjem. Tampon namreč ne omogoča iztekanja krvi, ampak se z njo napoji in jo zadržuje, enako pa se zgodi z vodo, ki med plavanjem zaide v nožnico in lahko v stiku s sluznico povzroči vnetje. Tiste, ki se vendarle odločijo za kopanje s tamponom, morajo tega zamenjati takoj, ko so na suhem.

Hormonske tablete lahko pomagajo uravnavati cikel. FOTO: Rattankun Thongbun/Getty Images

Kar brez vsega?

Za tiste, ki želijo neovirano uživati v poletju, je najprimernejša menstrualna skodelica, ki je varna tudi za uporabo med plavanjem. Pripomoček, ki velja tudi za odlično ekološko rešitev, je izredno praktičen, saj lahko skodelico po vstavitvi uporabljamo več ur brez strahu, da bi se povsem napolnila. Nekateri strokovnjaki polagajo na srce, da lahko v morje zaplavamo tudi brez uporabe kakršnega koli pripomočka, če krvavitev zares ni preobilna, saj se menstrualni tok med plavanjem upočasni ali celo ustavi in je tako strah pred krvavo sledjo tako odveč.

Vsekakor je nujno po kopanju zamenjati mokre kopalke za suha oblačila, med menstruacijo pa skrbeti za dodatno higieno ter preprečevati neugodne vonjave, ki jih lahko visoke temperature še okrepijo. Pri umivanju intimnih predelov uporabljamo izdelke s primernim pH, priporočljivi so izvlečki nepozebnika, kamilice in čajevca. Za blaženje menstrualnih bolečin uživamo živila z magnezijem, po posvetu z zdravnikom tudi prehranska dopolnila in protibolečinska sredstva. Ob zares hudih menstruacijah obstaja tudi možnost prestavitve krvavitve, pri čemer lahko pomaga ginekolog s predpisom progesteronskih tablet. Mnoge uporabnice kontracepcijskih tablet ali materničnega vložka s hormonom pa zadovoljne ugotavljajo, da je menstruacija lahko zelo zmanjšana ali je sploh ni.