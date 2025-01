Maske povrnejo lesk, za dobre rezultate jo uporabljajmo dvakrat tedensko

Saj veste: hidratacija je ključ do enakomernega, sijočega tena, zima pa temu ni niti najmanj naklonjena: mraz in suh zrak v ogrevanih prostorih koži jemljeta vlago, da postane suha, brez leska. A nikar ne obupajmo, čisto malo je treba, pa bo koža na obrazu spet lepa in zdrava, mi pa videti mladostni in sveži.

Za začetek: dovolj je treba piti, najbolje vode, v mrzlih in za nameček morebiti še vetrovnih dnevih se pogrejemo s toplimi zeliščnimi čaji, izogibajmo se sladkim pijačam, saj sladkor telesu pač ne prinese nič pretirano koristnega.

Pred nanosom maske kožo najprej dobro očistimo ličil in nečistoč.

Ko gremo od doma, kožo zaščitimo z mastno kremo, ne pozabimo niti na kremo z zaščitnim faktorjem.

FOTO: Kristina Maksymova/Getty Images

Banana in kokos Ta maska ne bo poskrbela le za tako potrebno vlago, temveč bo sivi koži brez življenja tudi vrnila lesk. Banane so bogate z vitamini in antioksidanti, kokosov napitek dodaja hranilne maščobne kisline in poveča hidratacijo. Polovico banane zmečkamo z vilicami in primešamo žlico kokosovega napitka. Masko nanesemo na obraz, vrat in dekolte in pustimo delovati 15, 20 minut, potem speremo.

FOTO: Everyday Better To Do Everything/Getty Images

Med in avokado S suho kožo se odlično spopadata med in avokado, slednji zagotavlja zdrave maščobe, vitamine in antioksidante, med v kožo potegne vlago, jo tam zadrži in kožo tudi nahrani. Potrebujemo manjši zrel avokado in žlico medu. Avokado zmečkamo z vilicami in pomešamo z medom, da dobimo gosto zmes. Nanesemo na kožo obraza, vratu, tudi dekolteja, pustimo delovati 15–20 minut in speremo z mlačno vodo.

Zvečer ji namenimo malce razvajanja in ji povrnimo vlago z maskami iz naravnih sestavin, ki jih imamo večinoma že doma, med drugimi so to med, jogurt, ovseni kosmiči, banana. Tudi če nam nekaj maske spolzi v usta, ni panike, sestavine so užitne.

Še to povejmo, kako nanesemo masko: kožo najprej dobro očistimo ličil in nečistoč. Speremo z mlačno vodo – nikoli ne spiramo z vročo, saj ta kožo izsušuje –, kožo nežno osušimo, ni treba, da je povsem suha, vlažna bo še bolje sprejela hranila, in nanesemo masko. V tem času bodimo sproščeni, počivajmo, berimo, poslušajmo glasbo. Teh 15 minut naj bo samo naših! Za dobre rezultate masko uporabljajmo dvakrat tedensko.

FOTO: Pullia/Getty Images

Zeleni čaj in oljčno olje Zeleni čaj vsebuje antioksidante, ki pomagajo v boju proti prostim radikalom in nudijo zaščito pred okoljskimi vplivi, deluje protivnetno. Tudi oljčno olje je odličen vir antioksidantov in povrhu še zdravih maščob. Ko ga zmešamo z zelenim čajem, dobimo imenitno vlažilno masko, ki je pozimi nepogrešljiva. Žlico olja pomešamo z dvema žlicama ohlajenega čaja in nanesemo na kožo. Pustimo delovati 15, 20 minut, potem speremo.

FOTO: Everyday Better To Do Everything/Getty Images

Kumara in aloja vera Ta maska bo pomirila kožo in jo pomladila. Kumara hladi, pomirja kožo in jo vlaži, aloja vera pomirja in hidratizira – popolni par za zimsko nego. Potrebujemo pol kumare in žlico gela aloja vera. Kumaro zmeljemo v kašo in pomešamo z gelom, nanesemo na obraz, vrat in dekolte, po 15 minutah speremo z mlačno vodo.

FOTO: Zulfiska/Getty Images

Med in rožna voda Med velja za naravni vlažilec, suho kožo brez leska nahrani, rožna voda pa pomaga tonirati kožo in posvetliti polt. Ta maska bo poskrbela za hidratacijo in subtilni lesk. Žlico medu zmešamo z žlico rožne vode in nanesemo na kožo. Pustimo delovati 15, 20 minut, potem speremo.

FOTO: Elena Rui/Getty Images