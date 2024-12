Krepi telo in duha

Savna je pri večini učinkovita sprostitev po naporni športni dejavnosti, priljubljena pa je predvsem v zimskih dneh, ko se v njej dodobra ogrejemo. Za potenjem, ki je najočitnejši učinek savnanja, pa se skrivajo številni dobrodejni učinki tako na telesno kot tudi duševno zdravje.

S potenjem se izločajo strupi, zato je učinek savne nedvomno očiščevalen, pokaže pa se s sijočo in gladko kožo. In pa kakšnim kilogramom manj na tehtnici, saj v savni izgubimo tudi veliko tekočine – a pozor, to je nujno nadomestiti, sicer tvegamo dehidracijo!

Premor naj traja 20 minut. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Zadržimo se najmanj 10 in največ 15 minut.

V savni je naše telo mehko in sproščeno; toplota spodbudi prekrvavitev, napetost v mišicah, vratu in hrbtenici popusti, zato je savnanje pri mnogih obvezni del treninga. Po prepričanju nekaterih savnanje okrepi tudi odpornost, saj se zaradi povišane telesne temperature tvorijo obrambne celice, ki nas varujejo pred okužbami in prehladi. Obenem se pospeši prekrvavitev sluznic in dihalnih poti, zato se mnogi odpravijo v savno ravno v tem jesensko-zimskem obdobju in tako ohranjajo zdravje ter dobro počutje.

Tri ponovite

Za optimalen učinek, varnost in užitek (vseh navzočih v savni) pa velja upoštevati nekaj pravil. Higiena je pomembna, zato se je pred vstopom v savno nujno oprhati. Začetniki naj sedijo na spodnjih klopeh, kjer je manj vroče, sploh pa je sedenje učinkovitejše kot ležanje, saj se tako lažje odprejo pore, poleg tega je uvidevnejše do drugih, saj zasedemo manj prostora.

V savni popusti mišična napetost. FOTO: Tero Vesalainen/Getty Images

V savni ne klepetamo oziroma se pogovarjamo zelo tiho. Zadržimo se najmanj 10 in največ 15 minut, ob slabosti ali vrtoglavici pa savno seveda takoj zapustimo. Najbolj priporočljive so tri ponovitve, med posameznimi vstopi je nujen 20-minutni počitek s pitjem tekočine.

Kljub vsem dobrodejnim učinkom pa savnanje vendarle ni za vsakogar. Kdor ima težave s krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja ter krvnim obtokom naj se nujno posvetuje z zdravnikom, tako tudi tisti, ki redno uživajo zdravila. Savna je lahko nevarna tudi za bolnike z astmo in ljudi, ki imajo težave z ledvicami in revmo.