Krepi srce in libido

Sladke in sočne lubenice so imenitno poletno sadje, saj potešijo željo po sladkem ter nas obenem osvežijo in poskrbijo za dodatno tekočino, ki nam je poleti zlahka primanjkuje: vsebujejo namreč skoraj 92 odstotkov vode. A ne le te, v lubenici je več pomembnih hranil, denimo vitamin C, močan antioksidant, ki krepi imunski sistem, pomaga proizvajati kolagen in skrbi za zdravo kožo.

Bogata je tudi z vitaminom A, ki igra ključno vlogo pri ohranjanju zdravega vida, podpira imunski sistem in spodbuja rast celic, ter kalijem, elektrolitom, ki uravnava telesne tekočine in podpira zdravje mišic in pomaga ohranjati pravilno delovanje srca, prispeva k zniževanju krvnega tlaka in vpliva na pravilno delovanje živčnega sistema.

Kot rečeno, z uživanjem lubenice v telo vnašamo tekočino, ohranjanje hidracije pa je bistveno za zdravo delovanje vseh telesnih funkcij, preprečevanje utrujenosti in ohranjanje energije, dovolj tekočine lajša tudi glavobole, pomaga pri odvajanju odpadnih snovi iz telesa, zaradi česar ji pravimo kar čistilka organizma, poleg tega izboljšuje tonus in elastičnost kože, torej prispeva k ohranjanju mladostnega videza.

Čeprav je sladka, ima malo kalorij in maščob (zaradi česar je imeniten prigrizek ali malica), zato pa več vlaknin. Te prispevajo k občutku sitosti, skrbijo za boljšo prebavo, preprečujejo zaprtje in podpirajo splošno zdravje črevesja. Nedavna raziskava je pokazala, da so si tisti, ki so redno uživali lubenico, zagotovili večji vnos prehranskih vlaknin, magnezija, kalija, vitamina C in vitamina A ter likopena in drugih karotenoidov ter nižji vnos dodanih sladkorjev in skupnih nasičenih maščobnih kislin.

Zdaj je njen čas, zato si jo privoščimo. FOTO: Wmaster890/Getty Images

Najraje imamo ohlajeno, čeprav tako izgublja nekatere sestavine, na primer likopen, ki je odličen antioksidant, deluje protivnetno, preprečuje kopičenje slabega holesterola na stene žil. Poleg tega pripomore k sproščanju in okrevanju po naporni telesni dejavnosti, zato je idealna za športnike, tudi rekreativce. Za nameček pa naj bi krepila še libido, saj vsebuje L-citrulin, ki sprošča in širi krvne žile in je pomemben za erektilno funkcijo. Zdaj že vemo, da pečk ne mečemo v smeti, saj so bogat vir magnezija, fosforja, kalija in drugih mineralov, zlasti jih ceni azijska tradicionalna medicina, in sicer za preprečevanje in blaženje težav z ledvicami.

Čeprav je lubenica zdrava, z uživanjem ne gre pretiravati, saj lahko povzroči prebavne motnje, zlasti drisko, nelagodje v trebuhu, napihnjenost – še posebno če smo tudi sicer občutljivi. Študija iz leta 2021 je pokazala, da je lahko sprožilec migrene, ta se lahko pri nekaterih pojavi že v nekaj minutah po zaužitju. Lubenica ima visok glikemični indeks, kar pomeni, da hitro dvigne krvni sladkor, zato naj bodo previdni ljudje s sladkorno boleznijo.