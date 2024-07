Komarje prežene B vitamin? Vprašali smo slovenske strokovnjake

Ob rojih nadležnih komarjev se marsikdo sprašuje, kako jim ubežati. Eden od nasvetov, ki smo ga slišali od medicinske sestre je tudi, da naj bi komarje učinkovito odganjal vitamin iz skupine B, če ga začnemo uživati že meseca maja. Ali ta teorija, ki sicer kroži že nekaj časa, res deluje?

Medicinska sestra, s katero smo se pogovarjali, prisega, da komarje preženemo, če pred sezono uživamo dovolj B vitamina v kapsulah. Pravi, da to metodo prakticira že leta in se je izkazala za učinkovito.

V preteklosti so krožili zapisi, da se nam komarji ne bodo približali, če bomo pojedli veliko banan in hrane, ki vsebuje vitamin B12. Znanstveniki teorije niso dokazali. A po drugi strani drži, da vitamin B-kompleksa spremenijo človekov vonj, zato je morda manj privlačen za komarje.

Kaj o teoriji, da lahko komarje preženemo, če uživamo dovolj B vitaminov, pravijo slovenski strokovnjaki?

Nena Kopčavar Guček, specialistka družinske medicine:

Članek, ki se je leta 2008 pojavil v New York Timesu, je izzval veliko zanimanje. Omenjal je teorijo, da naj bi uživanje vitamina B med poletno sezono odbijalo komarje zaradi specifičnega vonja, ki ga ob uživanju vitamina B oddaja koža.

Zgornjo trditev so preskusili že leta 2005 na prostovoljcih, ki so osem tednov dnevno jemali vitamin B. Njihovo dovzetnost za pike komarjev so primerjali s skupino, ki ni jemala vitamina B, pa so jih sočasno izpostavili istim rojem komarjev. V članku, objavljenem v Journal of the American Mosquito Control Association istega leta, so poročali, da jemanje B vitamina ni prineslo razlik, oziroma ni zaščitilo proti pikom komarjev. V Braziliji naj bi študijo ponovili z živalmi, ki so jim dodajali kapljice vitamina B. Tudi v tej raziskavi se vitamin B ni pokazal kot zaščitni dejavnik pred piki komarjev.

Samo Kreft, profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje zdravilne rastline in druga zdravila naravnega izvora:

Na pamet rečeno močno dvomim, da bi delovalo, ker v preteklosti je velik del prebivalstva užival dovolj vitaminov skupine B in bi komarji potem stradali oziroma bi se komarji že prilagodili, da jih ne bi več motilo. Če v milijonih let z mutacijo nastal en komar, ki ga tak človek ne bi motil, bi imel ta komar veliko prednost pred drugimi, bi imel več potomcev in bi se njegovi 'odporni' geni že zdavnaj razširili na vso komarjo populacijo.

Ker pa logično sklepanje v medicini ni najbolj zanesljivo, sem pogledal še znanstvene raziskave na to temo in našel zelo lep pregled iz leta 2022, ki ugotavlja, da metoda uživanja vitamina B1 ni učinkovita in tako znanstvene raziskave spodbujajo učinek B vitamina.

Našel pa sem še eno raziskavo, kjer so nanašali precejšnje količine vitamina B1 na kožo in so ugotovili, da komarji manj radi pristajajo na tako kožo. Merili so le nekaj minut po nanosu. Torej, ta raziskava je pokazala nekaj pozitivnega vpliva nanašanja B1 na kožo, a je bila izvedena nekvalitetno, saj ni izvedljivo, da bi se mazali vsako minuto. Niso pa preverili - kar bi morali -, ali zaščita traja vsaj pol ure ali eno uro po nanosu na kožo.

Strokovna služba Lekarne Ljubljana:

Študije kažejo, da vitamini skupine B ne ščitijo pred piki komarjev, zato za zaščito priporočamo uporabo sredstev, ki dokazano delujejo, npr. pršila, ki vsebujejo DEET, ikardin, IR3535 in podobne. Uporaba neučinkovitih zaščitnih sredstev lahko da lažen občutek varnosti, hkrati pa ljudi izpostavlja tveganjem in boleznim, ki jih prenašajo komarji.

