Kofeina je lahko tudi preveč: v ZDA dva umrla po pitju pijače z veliko kofeina

Večina ljudi pije kavo in čaj, da ostanejo budni. Toda znanstveniki svarijo pred prekomernim uživanjem. Preveč kofeina lahko – povzroči stres, pomanjkanje spanja in celo smrt.

Veriga restavracij s pekarnami in kavarnami v Ameriki se sooča z dvema različnima smrtnima tožbama družinskih članov, ki trdijo, da je njihova ljubljena oseba umrla po pitju pijače, ki je vsebovala velike količine kofeina.

Kot poročajo tuji mediji, sta osebi pili s sladkorjem sladkano limonado, polno stimulansa. Čeprav natančna količina kofeina, zaužitega v obeh primerih, ni potrjena, obe tožbi trdita, da sta 21-letna ženska in 46-letni moški umrla kmalu po pitju skodelice izdelka, ki je morda vseboval kar 390 miligramov kofeina in 124 gramov sladkorja. Za primerjavo, podobno velika skodelica kave vsebuje od 80 do 100 miligramov kofeina, pločevinka energijske pijače znamke Red Bull pa 114 miligramov kofeina.

Poživilo na ljudi vpliva na različne načine, kar je eden od razlogov, zakaj strokovnjaki za prehrano pogosto svarijo pred prekomernim uživanjem. »V zelo velikih odmerkih je kofein lahko toksičen ali celo smrtonosen,« pravi Rob van Dam, profesor znanosti o vadbi in prehrani na šoli za javno zdravje Milken Institute na univerzi George Washington.

Kaj je kofein in kako deluje?

Kofein, pridobljen iz listov, stebla, sadja ali zrn rastlin kave, čaja, kakava in guarane, je najpogosteje uporabljan stimulans centralnega živčnega sistema na svetu. Naravno ga vsebujejo številne rastline in živila, ki jih jemo, v sintetični obliki pa je dodan tudi številnim izdelkom, kot so kola in energijske pijače.Kofein se hitro absorbira v krvni obtok in vpliva na centralni živčni sistem.

Ker pa je molekula kofeina podobna adenozinu, se lahko veže na receptorje na živčni celici in tako adenozinu prepreči, da bi to storil. Brez adenozina, ki signalizira spanje, posameznik ostane buden in pozoren. Ta interferenca pospeši delovanje celice in ji prepreči upočasnitev, kot bi to povzročil adenozin.

Še več, raziskave kažejo, da kofein poveča tudi ravni kortizola in epinefrina – dveh hormonov, povezanih z občutki vznemirjenja, stresa in tesnobe.

Energijske pijače se po vsebnosti kofeina med seboj razlikujejo. FOTO: Antonioguillem/gettyimages

Prednosti kofeina

Zaradi takšnih učinkov je lahko kofein koristen stimulans za povečanje budnosti in zmanjšanje utrujenosti. Prav tako je koristen pri ohranjanju zmogljivosti za osebe s pomanjkanjem spanja.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko kofein izboljša tudi delovanje spomina in sposobnost koncentracije. Dolgotrajno uživanje je bilo povezano tudi z zmanjšanim tveganjem za Parkinsonovo bolezen. Zmerno uživanje kave in čaja lahko pri nekaterih ljudeh tudi izboljša zdravje srca in ožilja.

»Kljub temu so zdravstvene koristi uživanja kofeina razmeroma majhne in ne dovolj pomembne, da bi spodbudile uživanje kofeina,« pravi Jennifer Temple, direktorica laboratorija za raziskave prehrane in zdravja na Univerzi v Buffalu. Še več, »vsako možno korist bi lahko izravnali drugi sestavni deli pijač, kot je višji vnos sladkorja.«

Tako kot 124 gramov dodanih sladkorjev v prej omenjeni superkofeinski limonadi so številne pijače s kofeinom pogosto polne sladkorja. Čeprav proizvajalci navajajo, da je kofein dodan za izboljšanje okusa njihovih pijač, je kofein zelo grenak in ga dejansko povzroči, da je treba dodati več sladkorja ali drugega sladila, da bi bile te pijače okusne, pravi Temple.

Slabe strani kofeina in tveganja prekomernega uživanja

Poleg tega, da se izogibamo velikim količinam sladkorjev v številnih kofeinskih pijačah in zdravstvenim težavam, ki jih spremljajo, se je pomembno izogibati tudi prekomernemu uživanju kofeina.

Ameriška uprava za hrano in zdravila priporoča, da zdravi odrasli omejijo uživanje kofeina na največ 400 miligramov dnevno; ustreza približno štirim majhnim skodelicam kave.

»Zdravi otroci in mladostniki, starejši od 12 let, lahko varno zaužijejo do 100 miligramov kofeina na dan,« pravi Temple. Vendar pa so učinki kofeina pri tej mlajši populaciji manj raziskani kot pri odraslih, zato raziskava, ki cilja na to demografsko skupino, poteka, spodbuja pa jo povečana zaskrbljenost glede uživanja energijskih pijač, pravi Cornelis.

Strokovnjaki odsvetujejo uživanje kofeina pri otrocih, mlajših od 12 let

Čeprav mnogi odrasli prenašajo količine, ki presegajo te dnevne omejitve, obstajajo posledice, povezane s prepogostim uživanjem prevelike količine kofeina. Ti vključujejo slabo kakovost spanja, tresenje, bruhanje, hiter srčni utrip, nizko raven kalija, razdražljivost, glavobol, nemir in tesnobo.

Študije kažejo, da lahko kofein povzroči odvisnost in ima nekatere dolgoročne škodljive posledice. Ti vključujejo povečano tveganje za hipertenzijo, predsladkorno bolezen, bolezni ledvic in srca pri nekaterih ljudeh, ki zaužijejo več skodelic kave na dan" pravi Ahmed El-Sohemy, profesor prehranskih znanosti na Univerzi v Torontu.

Kofein je lahko še posebej nevaren v zelo visokih koncentracijah

Ko nekdo prehitro zaužije kar 1200 miligramov kofeina, lahko doživi napad. To se lahko zgodi, če pijete preveč superkofeinskih pijač, vzamete kofeinske tablete ali zaužijete praškasto obliko stimulansa; ena čajna žlička tega lahko vsebuje enako količino kofeina kot 28 skodelic kave. »Izdelki s čistim in visoko koncentriranim kofeinom predstavljajo veliko grožnjo javnemu zdravju in so prispevali k najmanj dvema smrtma v Združenih državah,« ugotavlja zdravstvena agencija.