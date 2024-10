Ko starost prizadene vid

Naš center se ponaša z edinstveno multidisciplinarno obravnavo, ki združuje strokovnjake različnih profilov – od tiflopedagogov (specialni in rehabilitacijski pedagogi), psihologov in socialnih delavcev do zdravnikov oftalmologov in medicinskih sester. S tem omogočamo celovit pristop, saj v proces rehabilitacije enakovredno vključujemo vse potrebne strokovnjake. Posebna prednost NC CRSS je, da je rehabilitacija dostopna vsem, ki po medicinski definiciji spadajo v kategorijo slepih ali slabovidnih, ne glede na starost ali druge pogoje. To pomeni, da imajo vsi zavarovani posamezniki pravico do pomoči, s ciljem, da na enem mestu pridobijo pripomočke, znanja, veščine in podporo, da bo njihovo življenje spet čim bolj samostojno in kakovostno kljub izgubi vida. Program celovite rehabilitacije izvajamo od leta 2018, od leta 2022 pa poteka v novih prostorih.

Večji del bolnikov, ki prihajajo na rehabilitacijo v naš center, so starejši, večina jih ima starostno degeneracijo makule (SDM). Ta očesna bolezen postopoma in nepopravljivo poškoduje centralni vid, zaradi česar bolniki sčasoma postanejo slepi ali slabovidni. SDM je vodilni vzrok zmerne in hude izgube vida pri starejših v svetu. Leta 2020 je imelo to bolezen že 178 milijonov ljudi, do leta 2040 pa se zaradi staranja prebivalstva pričakuje, da bo število obolelih naraslo na 280 milijonov. Že danes ima težave s SDM vsak četrti starejši od 65 let.

Bolezen sprva ne povzroča težav, a ko napreduje, so težave z vidom vse bolj očitne. Slika lahko postane popačena, nejasna in očala ne pomagajo. Obstajata dve vrsti SDM: suha (atrofična) in vlažna (neovaskularna). Vlažna oblika napreduje zelo hitro in lahko v nekaj mesecih privede do poslabšanja ali izgube centralnega vida. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje lahko ta proces močno upočasni. Pri vlažni obliki SDM uporabljamo biološka zdravila, ki jih vbrizgavamo neposredno v oko. Zdravljenje je zelo učinkovito, a le, če se začne dovolj zgodaj in poteka redno. Sprva bolniki prejemajo injekcije vsak mesec, nato se interval postopoma podaljšuje. Zdravljenje traja več let in je v Sloveniji dobro utečeno, saj ga izvajamo že od leta 2006 v sedmih bolnišničnih centrih po državi. Tako lahko vsi bolniki, pri katerih je postavljena indikacija za zdravljenje, zdravilo dobijo pravočasno, če je potrebno, tudi na isti dan, ko se opravi prvi pregled. Na voljo imamo sodobna zdravila za zdravljenje neovaskularne oblike SDM. Vendar če bolezen že zelo napreduje in pride do brazgotin ali atrofije, ta zdravila ne morejo več pomagati. Takrat bolniki ne morejo brati, ne prepoznavajo obrazov, ne vidijo na uro ali telefon in ne morejo voziti. Vidijo le temno liso, kamorkoli pogledajo, kar močno vpliva na njihovo samostojnost in kakovost življenja.

Ker gre za starejšo populacijo, so lahko prisotne tudi dodatne težave, kot so slabši sluh ali zmanjšana mobilnost, kar še bolj povečuje tveganje za osamljenost in izolacijo. Tudi zato je nujno, da multidisciplinarna obravnava zajema širok spekter pomoči. Ožji medicinski tim po natančni oceni stanja vida in prognoze v posvetovanju z rehabilitandom in njegovimi svojci svetuje ali predpiše ustrezne pripomočke, kot so specialni optični pripomočki ali elektronske naprave. Ker je uporaba teh pripomočkov predvsem za starejše pogosto zahtevna in jih tudi zato številni težko uporabljajo, ima obravnava pri tiflopedagogih in psihologih pomembno vlogo. Ti strokovnjaki pomagajo pri prilagoditvi domačega okolja, orientaciji, mobilnosti ter pri sprejemanju novega življenjskega stanja in odpiranju novih priložnosti. Tiflopedagoginja lahko po potrebi starostnika obišče tudi na domu in pomaga pri prilagoditvah v njegovem okolju.

Posebno pozornost namenjamo tudi obravnavi pri socialni delavki, ki rehabilitandom pomaga pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz njihove invalidnosti, kar prispeva k večji neodvisnosti od okolja, svojcev in skrbnikov. Obravnave potekajo individualno ali v terapevtskih skupinah, kjer poleg strokovne pomoči poudarjamo pomen skupnosti in ozaveščamo, da invalidnost ne pomeni odvisnosti in osamljenosti. Prav tako aktivno vključujemo svojce, saj njihova podpora pripomore k boljši uporabi pripomočkov in vseh drugih spretnosti in znanj, ki jih rehabilitandi pridobijo med rehabilitacijo.

Ob 15. oktobru, mednarodnem dnevu bele palice, organiziramo strokovno srečanje in dan odprtih vrat v prostorih NC CRSS na Očesni kliniki UKCL. Tema letošnjega srečanja je kakovost življenja oseb z degeneracijo makule, s poudarkom na starejših, ki so zaradi tega najbolj prizadeti. Dogodek je namenjen vsem, ki delujejo na področju oskrbe starejših, in širši javnosti. Predstavili bomo, kako pravočasno prepoznati znake starostne degeneracije makule v domovih za ostarele in drugih ustanovah, ter spregovorili o možnostih zdravljenja in rehabilitacije, ki lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti življenja tudi v primeru slepote ali slabovidnosti.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.