Ko smo prehlajeni, jih ne nosimo

Kontaktne leče so za mnoge odrešitev, a ob neprevidnosti lahko povzročijo veliko preglavic. Po nekaterih podatkih naj bi kar 40 odstotkov uporabnikov poročalo o pogosto suhih očeh, nekateri pa trpijo zaradi hudih simptomov, ki jim sčasoma onemogočijo uporabo tega dragocenega pripomočka za vid.

Težave ob uporabi kontaktnih leč so torej povsem običajne in pričakovane, kar seveda pomeni, da jih lahko tudi preprečimo. Kako?

Za čiščenje in shranjevanje uporabljamo kakovostna sredstva in se držimo navodil proizvajalca. FOTO: Everydayplus/Getty Images

Pri pogostih težavah je priporočljiva uporaba dnevnih leč.

En dan v tednu

Simptomi, kot so suhe, srbeče ali boleče, rdeče, utrujene oči, pekoč občutek, občutek tujka v očeh, zbadanje, občutljivost za svetlobo in zamegljen vid, so tako dobro znani velikemu številu uporabnikov kontaktnih leč, ki pa nam očitno lahko povzročijo tudi veliko preglavic. Ležijo namreč na zrklu in v solznem filmu, ki se porazdeli po leči; ta tekočino tudi vpija, in če solznega filma ni dovolj, začne dražiti očesno površino in veke.

Težave so še izrazitejše, če so leče neustrezne, slabe kakovosti oziroma jih nosimo predolgo. Vsaj en dan v tednu bi morali nositi očala in tako očem omogočiti, da si nekoliko opomorejo, pri pogostih težavah s suhimi očmi pa je priporočljiva uporaba dnevnih leč, ki jih vsak večer po uporabi zavržemo; so veliko bolj higienične kakor tiste, ki jih čez noč shranjujemo v tekočini. Takšnih se veliko raje oprime umazanija, ki jo potem vnesemo v že tako občutljivo in razdraženo oko.

Leča tekočino tudi vpija, in če solznega filma ni dovolj, začne dražiti očesno površino in veke. FOTO: Marco De Benedictis/Getty Images

Da bi se izognili težavam, se velja pred uporabo kontaktnih leč dodobra seznaniti z njihovimi lastnostmi in pomenom zdravja oči. Izbiro ustreznih leč prepustimo specialistu, ki bo upošteval vse pomembne dejavnike, ne le same dioptrije, redno se udeležujemo tudi pregledov in tako preprečujemo ali pravočasno odpravljamo morebitne težave. Uporabljamo kapljice ali gel za oči ali umetne solze, izbiramo pa izdelke brez konzervansov.

Nekateri oči le navlažijo, kakovostnejši pa jih tudi obvarujejo in obnovijo. Leč nikoli ne nosimo dlje, kot je priporočeno; skrbimo za ustrezno nego, pri tem pa ne pozabimo na higieno posodice za shranjevanje, če nosimo mesečne leče. Za čiščenje in shranjevanje uporabljamo kakovostna sredstva in se držimo navodil proizvajalca. Ob zelo suhih očeh ali celo znakih vnetja leč ne uporabljamo, dokler težave ne minejo, prav tako raje nosimo očala, ko smo prehlajeni.