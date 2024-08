Ko bučke na vrtu ponorijo

Bučke so imenitna in zelo priljubljena zelenjava, saj jih je mogoče pripraviti na ogromno načinov. So blagega, ne preveč izrazitega okusa, zato se na krožniku pogosto znajdejo v vlogi spremljevalk, čeprav lahko tudi iz njih pripravimo zanimive glavne jedi. Uživamo surove, dušene, kuhane, pečene ali ocvrte, z drugo zelenjavo, testeninami, krompirjem, mesom ali ribami. Najpogosteje jih pripravimo v omaki, ki jo postrežemo kot prilogo, ali v kremni juhi s krompirjem in zelišči. Imenitno dopolnijo skutne pogače ali zavitek; naribamo jih in ožamemo ter primešamo skuti. Nadev je lahko slan ali sladek. Ne pozabimo na polnjene, ki jih nadevamo z mesnim ali zelenjavnim nadevom in zapečemo v pečici, izbor je neskončen in z malo domišljije vedno nekaj posebnega.

V kozarce spravimo tudi omake, ki bodo pozimi hitra rešitev za kosilo s testeninami.

Kljub pestrosti receptov nam v dobri sezoni lahko zmanjka idej za pripravo. Lahko se jih tudi preobjemo, če obilno rodijo in so na mizi tako rekoč vsak dan. Ker je njihova sezona sorazmerno kratka, jih spravimo za ozimnico, tudi tu imamo na voljo številne možnosti.

Vložimo jih kot kumare in drugo zelenjavo. FOTO: Angelika Mostova/Getty Images

Kot večino zelenjave jih lahko zamrznemo, vendar bodo odmrznjene v primerjavi s svežimi nekoliko zmehčane in primerne predvsem za omake ali juho. Zamrznemo zrele, zdrave plodove, najbolje mlade. Če izberemo večje, starejše bučke, jim odstranimo otrdela semena. Bučke po potrebi olupimo in narežemo na poljubne kose, manjše na kolobarje, večje na kocke, lahko tudi na trakove, odvisno, za kaj jih nameravamo uporabiti. Zamrznemo surove ali pa jih blanširamo, v tem primeru bodo obstojne dlje, ohranile pa bodo tudi barvo.

Pri blanširanju moramo paziti, da jih ne razkuhamo. Pripravimo dva lonca vode, v enem vodo zavremo, v drugega nalijemo mrzlo vodo, v katero stresemo še kocke ledu. Narezane bučke speremo pod tekočo vodo in jih stresemo v vrelo, nesoljeno vodo. Kuhamo jih minuto, največ dve, in jih potem pretresemo v ledeno vodo, da prekinemo proces kuhanja. Po dveh minutah jih dobro odcedimo in stresemo na papirnato brisačo. Enakomerno jih razporedimo v eni plasti in po vrhu potapkamo z drugo brisačo, da odstranimo čim več vode. Ohlajene spravimo v vrečke ali posode, dobro zapremo in damo v zamrzovalnik. Če zamrznemo surove, jih posolimo in pustimo stati, da izločijo vodo. Potem jih posušimo in spravimo kot blanširane. Zamrznemo lahko tudi naribane.

Če jih pred zamrzovanjem blanširamo, bodo dlje obstojne. FOTO: Qwart/Getty Images

Spravimo jih lahko tudi v kozarce, priljubljeni so recepti za kisle bučke, lahko pa jih podušimo oziroma skuhamo omako in jo prav tako vložimo v kozarce. Pozimi bo odlična polivka za testenine, osnova za rižoto ali druge omake, na primer iz mletega mesa.