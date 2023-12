Ključen globalni izziv: bakterije so vse bolj odporne

Podatki kažejo, da se število z odpornimi bakterijami okuženih bolnikov v evropskem prostoru pa tudi drugod po svetu povečuje, kar pomeni velike težave pri zdravljenju. V Evropi je mikrobna odpornost neposreden vzrok za najmanj 33.000 smrtnih primerov na leto in za 1,5 milijarde evrov dodatnih stroškov za zdravstveno varstvo.

Če se trendi ne spremenijo, bo do leta 2050 število smrti lahko naraslo na deset milijonov.

Zdravje ljudi in živali ogrožajo proti antibiotikom vedno bolj odporne bakterije – superbakterije. FOTO: Guliver, Getty Images

Pretirana uporaba antibiotikov

Odkritje antibiotikov pred skoraj sto leti je omogočilo zdravljenje smrtnih bolezni, izvedbo operacij, večje preživetje novorojenčkov in presaditev organov. Vendar je zaradi njihove pretirane in neprimerne uporabe odpornost mikrobov postala ključen globalni izziv.

Pogosto umivanje rok z milom in toplo vodo je najenostavnejši in hkrati učinkovit ukrep za preprečitev bakterijskih in virusnih okužb. FOTO: Guliver, Getty Images

Umivanje rok Kaj lahko stori vsakdo od nas, kako lahko pripomoremo k zmanjšanju števila okužb z bakterijami in omejitvi naraščanja odpornosti bakterij proti antibiotikom? V prvi vrsti je treba skrbeti za zdrav življenjski slog, krepitev imunskega sistema in higieno, zlasti pogosto umivanje rok z milom, kašljanje v komolec, ne v roko. Skrbno moramo upoštevati navodila zdravnikov in farmacevtov glede pravilnega jemanja zdravil, nadvse priporočljivo se je cepiti proti pnevmokoknim okužbam. Nujno je treba opozoriti, da bakterijskih in virusnih obolenj ne smemo enačiti. Bakterijske okužbe se zdravijo s protimikrobnimi učinkovinami, kot so antibiotiki, virusna obolenja pa ne. Jemanje antibiotikov v času virusne okužbe, recimo med prehladom ali gripo, še dodatno poslabša imunski odziv in ne vpliva na zajezitev bolezni.

Bakterije se razvijajo, prihaja do mutacij genov, postajajo močnejše, bolj odporne, kar je sicer popolnoma naraven pojav.

Z antibiotiki zdravimo bakterijske okužbe, virusnih ne. FOTO: Guliver, Getty Images

Bakterija med evolucijo pridobi številne mehanizme odpornosti, zaradi katerih postane odporna proti različnim vrstam protimikrobnih učinkovin, na primer antibiotikom. Odpornosti mikroorganizmov proti različnim protimikrobnim učinkovinam strokovno pravimo mikrobna odpornost.

Posledično se zmanjša učinkovitost standardnih načinov zdravljenja, okužbe pa se ohranijo in širijo na druge ljudi. Povečajo se tudi tveganje za nastanek zapletov, stroški zdravstvene oskrbe in stopnja umrljivosti.

Ali obstajajo povezave med uporabo antibiotikov in odpornostjo bakterij? Seveda, vendar je povezava kompleksna, pravijo znanstveniki. Mikrobno odpornost močno pospešuje neprimerna in pretirana uporaba antibiotikov. Antibiotiki občutljive bakterije uničijo, odporne bakterije pa se ob izpostavljenosti antibiotikom še naprej razmnožujejo. Te se lahko širijo in povzročajo okužbe tudi pri ljudeh, ki niso jemali antibiotikov.

