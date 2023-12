Kateri trendi nas v letu 2024 čakajo v spolnosti

Trendi v spolnosti se menjajo in spreminjajo ves čas, internetna doba je vse skupaj le pospešila. In medtem ko so nekatere stvari večne, hiti odhajajo in prihajajo, kot to narekuje trenuten okus ljudi. Kaj se poslavlja in kaj prihaja v novem letu?

Zavlačevanje užitka

Je trend, ki je trenutno najbolj v porastu, gre za obliko masturbacije, s katero podaljšujemo spolni užitek, ne da bi dosegli orgazem. Pri tem si lahko pomagamo s pripomočki, kot je seksualna hipnoza ali zavezovanje oči, zaradi katerega se bolj izostrijo preostala čutila. Tovrstnemu zavlačevanju pravimo tudi »gooning«, kar pa ni enako kot »edging«, ki je tehnika pri seksu, s pomočjo katere orgazem odlašamo, dokler moremo.

Z zavezanimi očmi se izostrijo preostala čutila. FOTO: Nd3000/Getty Images

Vaba

Objavljanje fotografij, ki imajo erotični ali seksualni pridih, z namenom, da bi pridobili pozornost ali potrditev, je vaba, ki jo lahko najdemo kjer koli na internetu. Kljub temu da se nekaterim to zdi preživeto, gre za drugi najbolj popularen trend v porastu, kar pomeni, da ga večina še vedno podpira.

Tehniko japonskega vezanja imajo nekateri za erotično umetnost.

Ljubezenski trojček

Trojčki v postelji niso novost, so pa v porastu ljubezenski trikotniki, kjer se vsi trije strinjajo, da drug brez drugega ne morejo, in v resnici delujejo kot sporazumen par.

Japonsko vezanje

Ta oblika vezanja golega telesa z vrvjo, imenuje se šibari, ima svoja pravila in estetsko vrednost, zato ga imajo nekateri za erotično umetnost. Ni enako kot »bondage« pri BSDM, pri katerem gre za vezanje partnerja zgolj zaradi spolnega užitka.

Mikro penis

Čeprav je znano, da niso vse ženske ljubiteljice velikih penisov in da obstajajo številne platforme, na katerih je fetiš majhen penis, pa je to trend, ki počasi, a zanesljivo tone. V modo se vračajo obdarjeni moški.

V modo se vračajo obdarjeni moški. FOTO: Lacheev/Getty Images

Internetni seks

Čeprav je bil v času korone, ko smo bili vsi zaprti in omejeni v družabnih stikih, to najbolj priljubljen trend, je sedaj močno v upadu. Videti je, da nič ne more zares nadomestiti seksa v živo.