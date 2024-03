Kateri sta usodni napaki po razhodu?

Težko je preboleti nekoga, a če se z razhodom ne želimo sprijazniti, bolečino le še poglabljamo. Če želimo iti naprej, se moramo izogibati predvsem dvema temeljnima napakama, svetujejo strokovnjaki.

Nočemo si priznati

Številni ljudje so po razpadu odnosa tako prizadeti, da se z bolečino ne morejo ali nočejo soočiti, zato se odločijo, da je ne bodo priznali, ampak jo bodo ignorirali. Preprosto se pretvarjajo, kot da se jim ni zgodilo nič pretresljivega, in nadaljujejo svoje življenje, vendar bo bolečina slej ko prej udarila na plan. Če ne prej, pa v novem odnosu, saj zaupanje ni mogoče, dokler ne razčistimo s preteklostjo.

Skok v nov odnos

Kdor se noče ukvarjati z razlogi, zakaj je razpadel odnos, bo hitro našel novega partnerja in se brezglavo vrgel v novo zvezo. Tako se bo zaposlil z novimi čustvi in pozabil na stara, vzorec pa se bo slej ko prej začel ponavljati. Tudi ta odnos se bo namreč končal in spet bo čas za novega, ne da bi razmislili, zakaj se vse to sploh dogaja.