Vsi, ki v službi opravljajo pretežno sedeče delo pa tudi starši otrok, se sprašujejo, kako pravilno sedeti. Po urah, ki jih presedimo, nemalokrat v neudobnem položaju, se počutimo slabo, izžeto, utrujeno.

Prvo in najpomembnejše pravilo je: ne sedite predolgo! Morda ste si priskrbeli najboljši možni stol, a niti na njem ne smemo sedeti dolgo, če se nočemo spopadati z bolečinami in težavami.

Torej: ne glede na kakovost stola moramo vsake toliko časa vstati, na primer vsako uro za pet minut. Sprehodite se, če ne drugače, do stranišča, tam pa, če ne želite, da vas sodelavci vidijo, naredite nekaj počepov in razteznih vaj. Če sestankujete, počnite to stoje, seveda če so kolegi za to, sicer pa jim povejte, da boste raje stali, če jih to ne moti. Namesto da kolegu na drugi strani pisarne pošljete elektronsko sporočilo, vstanite in se sprehodite do njega oziroma nje.

Vsake toliko časa vstanite in se sprehodite, naredite raztezne vaje. FOTO: Guliver, Getty Images

Tipkovnica in miška naj bosta čim bližje telesu oziroma rokam, saj boste tako preprečevali sključenost.

Stol naj bo stabilen

Če delate doma, morda sedite na trdem, lesenem kuhinjskem stolu, ki najverjetneje ni tako dober kot posebej oblikovan pisarniški. A imate to prednost, da lahko večkrat vstanete, celo delate stoje. Ključ do dobrega mišičnega in skeletnega zdravja je gibanje, in to redno.

Vrnimo se k sedenju v pisarni. Stol naj bo stabilen in udoben. Da bi bila drža kar najboljša, naj bo čim več telesa v stiku s stolom, od zadnjice do hrbta, zlasti ledvenega predela, svetujejo strokovnjaki, tako namreč teže svojega telesa ne držimo sami, pomaga nam stol. Pod mizo lahko stegnemo noge in izboljšamo pretok krvi.

Poskrbite, da bo sedež ravno prav dvignjen oziroma spuščen, sedimo do naslonjala, tako bo imel hrbet oporo, teža pa bo enakomerno razporejena na obe polovici zadnjice, stopala naj bodo plosko na tleh oziroma podstavku na zanje, nikar ne prekrižajte nog, to ne nazadnje ni dobro niti za krčne žile.

Ima stol naslonjala za roke? Pravzaprav so ta zato, da lažje vstanete in lažje sedete. Hrbet naj bo na naslonjalu, neizogibno je, da se boste na stolu slej ko prej začeli držati sključeno, naše mišice se pač hitro utrudijo, ko se boste, vstanite in se sprehodite. Da bi preprečili sključenost, naj bosta tipkovnica in miška čim bliže telesu, zaslon pa naj bo v višini oči.

