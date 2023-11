Če ste zagrizen igričar, utegne biti ta postelja prava za vas

Pozabite na igričarske stole. Strastni ljubitelji računalniških igric bodo 12-urne maratone v igranju po novem lahko izvajali z udobne postelje, prirejene prav v skladu z njihovimi potrebami. Podjetji Dreams in X Rocker sta združili moči in izdelali igričarsko posteljo, ki sta jo poimenovali Nebula.

Postelja je sestavljena iz dveh delov, poleg ležišča je tu še nočna omarica, in ima vgrajen 43-inčni televizor, sistem za zvok, ki poskrbi za karseda realne zvočne učinke z zvočniki ob vzglavju in pri nogah, USB-vhode za dodajanje raznih naprav, kot so slušalke, ter prostor za igralno konzolo. Ležišče je mogoče oblikovati v polsedeči položaj z rahlo dvignjenimi nogami, tako da vam za sedenje pokonci ne bo treba uporabljati blazin. Na dvojni postelji je mogoče upogniti vsako polovico po svoje, kar pomeni, da lahko vaša najdražja ali najdražji, medtem ko igrate igrice, sladko spi.

Uporabljate jo lahko tudi za gledanje televizije.

Po besedah prodajnega direktorja podjetja Dreams Fabia Perrotta je postelja namenjena igričarjem, ki si med igranjem igric želijo maksimalnega udobja. »Gre za več kot samo pohištvo. Kolekcija ponuja poglobljeno izkušnjo in je zasnovana posebej za zagotavljanje največjega možnega udobja med igranjem igric tako otrokom kot tudi najstnikom in odraslim,« razlaga.

Dobra tudi za nogomet in filme

Na pogled je postelja videti, kot bi jo vzeli iz kake znanstvenofantastične serije ali filma. Prevlečena je s sivim usnjem in ima vdelane LED-lučke, ki svetijo v različnih barvah in ki jih je mogoče upravljati z aplikacijo na telefonu. Uporabljate jo lahko kot spremljevalni učinek pri poslušanju glasbe iz igrice ali pa si jo nastavite za alarm ob uri, ko je klikanja igralne konzole po vašem že res čisto preveč.

Čeprav je prvotno namenjena igranju igric, pa se po besedah proizvajalcev odlično obnese tudi za spremljanje nogometnega prvenstva ali ogled vašega najljubšega filma.

Udobje in ugodje, ki ga postelja ponuja, seveda ni poceni. Za najcenejšo različico je treba odšteti dobrih 2870 evrov, najdražja pa vas bo stala nekaj več kot 4135 evrov. Za marsikoga najbrž idealno darilo za prihajajoče praznike, če le imajo njegovi najbližji voljo in možnost seči tako globoko v žep. Naj vas opozorimo le na to, da obstaja možnost, da se obdarovanec po takšnem darilu verjetno ne bo več prav pogosto premaknil iz spalnice.