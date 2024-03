Kako dolgo kuhati zelenjavo

Pogosto se lomijo kopja glede tega, kakšen je najboljši in zdravju najbolj prijazen način priprave živil, denimo zelenjave.

»Določena živila, tudi nekatere vrste zelenjave, so kuhana bolj zdrava kot surova. Telo denimo lažje izkoristi hranljive snovi iz kuhanih kot surovih jajc.

Antioksidant likopen, zastopan v paradižniku, se v organizmu lažje absorbira, kadar je plod termično obdelan. Enako velja za korenje: za večjo absorpcijo beta karotena, ki se v telesu pretvori v vitamin A, ga je bolje skuhati,« pravijo prehranski strokovnjaki.

Bolj zdravo kot surovo je korenje kuhano. FOTO: Bhofack2/Gettyimages

S termično obdelavo živil se seveda zmanjša tveganje za zastrupitev z bakterijami, določena zelenjava surova sploh ni primerna za uživanje, denimo gobe in stročnice.

Obstaja več načinov priprave zelenjave: od dušenja, kuhanja v kropu, na pari, do blanširanja. Treba je vedeti, da se s tem, ko se zelenjava kuha v vodi in to zlijemo proč, izgubi veliko hranljivih snovi, zato jo je najbolje kuhati v enolončnicah ali na pari.

Tako se zavrže najmanj koristnih sestavin, je pa za vsako vrsto dobro vedeti, kako dolgo naj bi se kuhala, da bi ohranila čim več zdravju prijaznih snovi.

Brokoli

Najbolje ga je kuhati na pari in ne več kot pet minut.

Ohrovt

Narežite ga na rezine, v loncu zavrite slano vodo in ohrovt v njej blanširajte približno od pol do tri minute.

Raštika

Gre za vrsto ohrovta in jo je najbolje kuhati na pari, ne dlje od petih minut, saj sicer izgubi več kot polovico hranljivih snovi. Tako kot ohrovt raštiko predhodno narežite na trakove.

Brstični ohrovt

Enako kot raštiko ga največ pet minut kuhajte na pari.

Obstaja način, s katerim zadrži največ hranljivih snovi. FOTO: Sanny11/Gettyimages

Korenje

Če ga pripravljate kot prilogo, ga na pari kuhajte do pet minut. Če je korenje večje, ga naprej narežite po dolžini ali na kolute.

Stročji fižol

Najboljši je kuhan na pari. Če je mlad, bo dovolj deset, starejši naj se kuha 15 minut.

Krompir

Večina ga kuha v vodi, a olupljen in narezan na kocke bo v 15. minutah kuhan tudi na pari in tako ohranil več vitaminov ter mineralov.

Na malo vode jih dušite približno tri minute. FOTO: Melaniemaier/Gettyimages

Buče

Narezane na koščke jih na pari kuhajte do sedem minut.

Sladek krompir

Olupljenega ali z olupkom narežite na kocke in ga na pari kuhajte sedem minut.

Špinača

Kratek čas jo kuhajte v slani vodi, ne dlje kot tri minute.

Blitva

Kuhajte jo tako dolgo in na enak način kot špinačo.

Grah

V posodi segrejte malo vode, ki bo med kuhanjem graha izparela. Vanjo stresite zrna in jih kuhajte največ pet minut.

Bučke

Olupite jih, narežite na kolute in tako kot grah kuhajte približno tri minute.

Brokoli je najbolje kuhati na pari. FOTO: Marianvejcik/Gettyimages

Paradižnik

Na enak način kot grah in bučke ga kuhajte največ pet minut.

Cvetača

Operite jo, narežite na manjše koščke in jo, na malo vode, tako kot prej naštete grah, paradižnik in bučke, kuhajte do deset minut.

Zelje

Na enak način kot ohrovt ga v slanem kropu kuhajte pet minut.

Šparglji

Na malo vode jih dušite tri do pet minut. Na takšen način bodo ohranili aromo ter se ne bodo prekuhali.

Skuhajte ga na pari. FOTO: Dcwcreations/Shutterstock

Koromač

Na malo vode ga dušite do sedem minut.

Paprika

Najboljša je narezana na koščke in dušena najdlje sedem minut.

V vroči vodi naj ne bo dlje kot tri minute. FOTO: Lecic/Gettyimages

Por

Narezanega na kolobarje ga na vodi ali mali maščobe dušite do sedem minut, svetuje 24sata.hr.