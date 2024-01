Kaj nam pove barva urina? Vztrajen rdeč odtenek lahko kaže na težavo

Urin ali seč je produkt delovanja ledvic, s katerim se iz telesa izločajo odpadne snovi. Količina dnevno izločenega urina je odvisna od stopnje hidracije, količine dnevno zaužite tekočine, nekaterih zdravil in splošnega zdravstvenega stanja. Laboratorijske in druge analize urina lahko razkrijejo marsikatero tegobo, na prve opozorilne znake pa moramo biti pozorni sami.

Laboratorijske in druge analize urina lahko razkrijejo marsikatero tegobo. FOTO: Lothar Drechsel/Getty Images

Zelo povedna je barva urina, ki nam razodeva predvsem, ali pijemo dovolj tekočine ali ne. To je zelo pomemben podatek zlasti v vročih poletnih mesecih, temni odtenki rumene barve ali celo rjavkasto oranžni nikakor niso dobrodošli. Zdrav urin je bledo rumen in brez izrazitega vonja, brezbarven urin pa ni nujno nedolžen. Lahko je preprosto zgolj posledica uživanja preveč tekočine, lahko pa opozarja na diabetes. Pri tem sta značilni še nenehna in izrazita žeja ter povečana potreba po odvajanju urina.

Od zdravil do živil

Ob temno rumeni barvi urina, ki jo običajno spremlja rezek vonj, nikakor ne gre odmahniti z roko, saj najverjetneje kaže na dehidracijo. Ob neukrepanju lahko dehidracija povzroči omotičnost in utrujenost, ki lahko vodita do zelo resnih zapletov. Na dodaten vnos tekočine je treba skrbeti predvsem v vročih poletnih mesecih pa tudi ob večjih telesnih naporih in izrazitem potenju, ob driski in bruhanju. Posebno pozornost namenjamo dojenčkom in otrokom ter starejšim. Temnejši urin je lahko tudi posledica nekaterih zdravil, hepatitisa in čezmernega uživanja alkohola.

Rdeč odtenek je lahko posledica krvi v urinu.

Seč lahko spremeni barvo tudi zaradi nekaterih živil ali napitkov. Sok rdeče pese nas lahko preplaši z rdečkasto rožnato barvo, a živila učinkujejo na seč le kakšen dan ali dva. Vztrajen rdeč odtenek je lahko posledica krvi v urinu, to pa lahko nakazuje na bolezen ledvic, kamne, težave s prostato ali celo tumor. Oranžen urin je lahko posledica težav z jetri ali žolčnih kanalov, lahko opozarja na zlatenico ali slabokrvnost.

Za preprečevanje dehidracije pijemo veliko vode. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Urin lahko dobi celo modrikasto barvo, ki pa je običajno posledica nekaterih zdravil, kot so viagra, diuretiki in antibiotiki, če vsebujejo modra barvila, zelenkast pa je običajno posledica vnetij sečil ali diareje. Na barvo in vonj urina izrazito vpliva tudi uživanje špargljev.