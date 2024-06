Kaj lahko storite, če se menstrualni in počitniški koledarček prekrivata

Zdrave ženske, ki imajo reden menstrualni cikel in bi želele med počitnicami ali zaradi aktivnosti prestaviti menstruacijo, to lahko storijo tako, da podaljšajo jemanje kontracepcijskih tablet (izpustijo sedemdnevni odmor) ali za krajši čas jemljejo hormon progesteron.

To zdravilo se dobi samo na recept. Tabletke začnejo uživati nekaj dni pred menstruacijo, ki jo želijo prestaviti. V obeh primerih se je treba posvetovati z izbranim ginekologom.

Hormon progesteron

»Pred začetkom menstruacije se količina progesterona v ženskem telesu zmanjša, kar sproži mesečno krvavitev. Ohranjanje višje ravni hormona ta proces ustavi in tako lahko mesečno krvavitev prestavimo do 17 dni,« pojasnjuje strokovnjakinja za žensko zdravje Bian Metha.

Zakaj uporabiti tabletko? »Predvsem z namenom brezskrbnega uživanja v dopustniških dneh ali na velikem dogodku, saj s prestavitvijo menstruacije preprečimo tudi različne neprijetne menstrualne simptome,« pravi Bian Metha.

Prestavitev menstruacije mesečne krvavitve je priročna rešitev, ki pa ni primerna za vse. FOTO: Aaronamat/Gettyimages

Kako zdravilo deluje?

»Tabletke vsebujejo poseben tip hormona progesterona, noretisteron,«pojasnjuje farmacevtka Debrorah Lee. »Ko ženska ne uživa kontracepcijskih tabletk, se ob normalnem ciklu menstruacija začne, ko se raven progesterona v telesu zniža, in pojavi se krvavitev.

Če ženska začne proti koncu cikla uživati dodatne odmerke tega hormona, količina v telesu ostane visoka in krvavitve ni.«

Kako jemati tabletke?

Sicer je odvisno od vrste in navodil ginekologa, a načeloma velja, da naj ženska tabletko jemlje dvakrat na dan. Prvi odmerek vzame približno tri dni pred pričakovano menstruacijo in nadaljuje običajno deset dni oziroma dokler ne želi imeti menstruacije.

Po nekaj dneh od prenehanja jemanja nastopi krvavitev.

Je jemanje tabletk varno?

»Zdravilo je načeloma varno, ko se uživa po priporočilih in predpisih, pomembno pa se je zavedati, da ima, tako kot vsa zdravila, stranske učinke, ki so navedeni v priloženih navodilih in jih je treba pred začetkom jemanja preveriti,« opozarjata strokovnjakinji.

»Tabletke kljub preizkušenosti niso primerne za vse. Med tvegane skupine spadajo ženske z nekaterimi kroničnimi boleznimi in tiste, ki jemljejo nekatera druga zdravila. Prav tako niso primerne za nosečnice, ob sumu na nosečnost, za tiste, ki bi rade v kratkem zanosile, in za ženske do šest tednov po porodu.

Pri doječih materah lahko jemanje teh tabletk začasno ustavi nastajanje mleka. Za druge pa velja tako kot za vsa zdravila: pri nekaterih so stranski učinki izrazitejši, pri drugih blažji, pri nekaterih jih sploh ni.

Mogoči stranski učinki so nepričakovane manjše krvavitve, boleče dojke, nižji libido, razdražen želodec. »Dlje ko ženska uživa omenjene tabletke, verjetnejši so stranski učinki.«

Menstruacija naj ne ovira poletnih užitkov. FOTO: Thinkstock

So tabletke nadomestilo za kontracepcijo?

»Treba se je zavedati, da tabletke za prestavitev menstruacije, ki delujejo na podlagi sintetičnega hormona progesterona, niso nadomestilo za kontracepcijo,« opomni Bian Metha. Zaščita ob spolnih odnosih je tako potrebna, v ta namen priporoča druge metode, kot je denimo uporaba kondoma.

Še to: »Tabletk za odlaganje menstruacije ne bi smeli jemati pogosteje kot enkrat na tri mesece,« opozarja strokovnjakinja.

Intimna nega

Ne v času brez menstruacije ne med menstruacijo ne pozabimo na intimno nego. Uporabljajmo mila za intimno nego, ki imajo ustrezen pH, vendar z umivanjem ne pretiravajmo.

Če imamo menstruacijo med dopustom na morju, je s kopanjem dobro dan ali dva počakati. Med menstruacijo je maternični vrat rahlo razširjen, zato izcedek izteka, prav tako pa lahko mikroorganizmi vstopijo v nožnico. Nevarno je, če dosežejo sluznico in povzročijo vnetje.

V zadnjih dneh krvavitve lahko med kopanjem uporabljamo mini tampone. Vsakič po osvežitvi je treba tampon zamenjati in se preobleči v suhe kopalke.