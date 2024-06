To morate jesti za lepo kožo

Za lepo kožo ne skrbimo le s primerno nego, skrb se začne s primerno prehrano. Z njo vnesemo dovolj hranil ter tudi vlago, ki je koži zlahka primanjkuje. Lahko torej rečemo, da to, kar jemo, močno vpliva na kakovost in videz našega največjega organa.

Antioksidanti zavirajo učinke prostih radikalov, ti povzročajo škodo celicam, oksidativni stres pa lahko povzroči prezgodnje staranje kože, kot so drobne linije in gube, ter utrujen videz. Izbiramo živila, bogata z antioksidanti, kot so jagodičevje, šipek, citrusi, temno zelena listnata zelenjava, kot je na primer špinača. Saj veste: bolj je barvito, bolje je. Omenimo karotenoide, antioksidante, ki pomagajo pri obnovi kože, so v oranžni hrani, torej korenju, bučah, melonah. Še en antioksidant si oglejmo: antocianina je veliko v borovnicah in preostalem jagodičevju, velja za eliksir mladosti. Kožo varuje pred poškodbami, ki jih povzročijo sonce, stres in onesnaženost okolja, deluje protivnetno in preprečuje izgubo kolagena.

Bolj je barvito, bolje je. FOTO: Povareshka/Getty Images

Tudi maščobne kisline omega-3 so pomembna sestavina celičnih membran, delujejo protivnetno, pomirijo lahko dermatitis. Živila, bogata z omega-3, so mastne ribe, kot je losos, oreški in semena, denimo oreh, čia in lanena semena. Cink deluje kot antioksidant, po neki raziskavi lahko njegovo pomanjkanje povzroči nastanek aken, tudi psoriaze. Živila, bogata s cinkom, so govedina, puran, oves.

Vitamin E poskrbi, da koža dobi vlago, ker blaži hrapavost in tudi gube, je z njegovo pomočjo videti bolj mladostna. Jejmo mandlje, sončnična semena, špinačo, avokado, arašide. Nikakor ne moremo mimo vitamina C, ki je nujen za krepak imunski sistem, skrbi tudi za zdravje kože. Ščiti jo pred poškodbami, saj je močan antioksidant, vključen je v tvorbo kolagena, ki skrbi za strukturo kože, ta s staranjem postaja vse manj stabilna, ohlapna, nastajajo gube. Na krožniku naj bodo brokoli, rdeča paprika, mango, pomaranče, limone, limete, zadnje tri lahko tudi pijemo. In tako poskrbimo za zadostno hidracijo, zlasti poleti je to še bolj pomembno. Pijemo lahko tudi zeleni čaj, ki vsebuje antioksidante. Najboljša pa je voda, privoščimo si tudi živila, ki je vsebujejo veliko, to so lubenica, jagode, kumare.