Te nadloge, ki je strah in trepet številnih žensk, za vedno ne moremo odpraviti

Celulit je predvsem v poletnih mesecih strah in trepet številnih žensk, čeprav gre za zelo pogost in povsem običajen pojav: celulit je navadna podkožna maščoba, ki od spodaj pritiska na površino in ustvarja videz t. i. pomarančne kože. Opaznejši je na zadnjici in stegnih, lahko se pojavi na nadlahti, trebuhu in drugod. Najpomembnejše je, da v ozadju ni nikakršne okvare ali bolezni, temveč gre zgolj za kozmetično nadlogo, zato ukrepanje ni potrebno, čeprav je v očeh mnogih zavoljo zadrege kar nujno.

Ohlapno vezivno tkivo

Na pojav celulita vplivajo številni dejavniki, neizogiben je staranje. Z leti začne žensko telo proizvajati manj hormona estrogena, kar vpliva na upočasnjen krvni obtok, nezadostna cirkulacija pa povzroči pomanjkanje kisika in hranilnih snovi ter zavira proizvodnjo novih čvrstih vezivnih vlaken. Vezivno tkivo postane ohlapno, zato se lahko maščobne celice premikajo proti površini, kjer postanejo vidne, ne pozabimo še, da je koža v zrelih letih ohlapnejša in tanjša, zato je maščoba še vidnejša.

90 odstotkov žensk se jezi zaradi celulita.

Jasno je, torej, da je celulit veliko pogostejši pri ženskah, kar 90 odstotkov se jih namreč jezi zaradi njega! Pri moških je predvsem zaradi gosteje prepletenega vezivnega tkiva manj pogost, opazen je pri tistih s pomanjkanjem testosterona in z določenimi zdravstvenimi težavami. Poleg estrogena lahko na pojav celulita vplivajo tudi drugi hormoni, kot so inzulin, noradrenalin, ščitnični hormoni in prolaktin. Nekateri oziroma nekatere so k celulitu dedno nagnjene, nadloga se namreč v nekaterih družinah pojavlja pogosteje.

Z aerobno vadbo skrbimo za zdravje in zmanjšujemo celulit. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Lahko si ga tudi pridelamo, z neustrezno prehrano, ki vsebuje preveč nezdravih maščob in enostavnih ogljikovih hidratov, premalo vlaknin in preveč soli. Kdor se ne giba, pomembna sta predvsem aerobna vadba in trening z utežmi, tvega opaznejši celulit: z gibanjem si lahko utrdimo vezivno tkivo in tako ublažimo videz pomarančne kože.

Z leti začne žensko telo proizvajati manj hormona estrogena, kar vpliva na upočasnjen krvni obtok.

Bolj je razširjen med kadilkami, nosečnicami in tistimi, ki ne pijejo dovolj tekočine, strokovnjaki priporočajo tudi uporabo ohlapnega spodnjega perila, z močnimi elastikami namreč zaviramo krvni obtok. Težave ne moremo odpraviti, z zdravim življenjskim slogom jo lahko le ublažimo. In še, celulita ne gre zamenjati s celulitisom: ta je namreč bakterijska okužba kože in podkožnega tkiva, ki zahteva antibiotično zdravljenje.