Je res treba narediti vsaj 10.000 korakov na dan? Ugotovitve nove študije so jasne

Da redna telesna aktivnost ter zdrava in uravnotežena prehrana vplivata na zniževanje telesnih kilogramov, posledično pa tudi na splošno dobro počutje in zdravje, je že splošno znano. Kar se tiče rekreacije, pravzaprav hoje, če smo povsem natančni, je doslej veljajo prepričanje, da je treba na dan narediti najmanj 10.000 korakov.

Četrtina svetovnega prebivalstva se premalo giba.

A kot ugotavljajo avtorji najnovejše študije, ki je bila objavljena v reviji European Journal of Preventive Cardiology, ki pokriva raziskave srčno-žilnega sistema, že najmanj 3967 korakov na dan zmanjšuje tveganje za zgodnejšo smrt zaradi katere koli bolezni. Tveganje umiranja zaradi bolezni srca in ožilja oziroma srčno-žilnih bolezni pa se zmanjša pri že 2337 korakih na dan!

Več korakov, večji učinek

Z vsakimi od 500 do 1000 dodatnimi koraki je seveda učinek še večji. Študija namreč kaže, da vsakih 1000 korakov več na dan pomeni 15-odstotno zmanjšanje tveganja zgodnejše smrti zaradi katerega koli vzroka, povečanje za 500 korakov na dan pa je bilo povezano s sedemodstotnim zmanjšanjem stopnje smrti zaradi bolezni srca in ožilja.

Nikar ne obsedite: to ni slabo le zaradi kopičenja kilogramov, temveč tudi poslabšanja zdravja. FOTO: Cunaplus_m.faba/Getty Images

Vodja raziskovalcev Maciej Banach z univerze v poljskem mestu Lodž je strnil, da študija enostavno potrjuje to, da več ko hodiš, bolje je za tvoje zdravje: »Ugotovili smo, da to velja tako za moške kot za ženske ne glede na starost in ne glede na to, ali živijo v zmernem, subtropskem ali subpolarnem območju sveta ali v regiji z mešanim podnebjem.«

Premalo ali sploh nič gibanja zaradi preveč sedenja povečuje nevarnost za nastanek srčno-žilnih bolezni in seveda tudi skrajšuje življenje. Glede na izsledke raziskav, ki so bile že opravljene v preteklosti, se več kot četrtina svetovnega prebivalstva premalo giba, to pa je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije četrti najpogostejši vzrok smrti po svetu.