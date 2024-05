Antonija, Leon in Simon so državni prvaki v izumirajočih poklicih (FOTO)

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici (OOZ) Murska Sobota so proslavili izjemen uspeh njihove zmagovalne ekipe na nedavnem, 15. državnem prvenstvu mladih kleparjev in krovcev, ki je potekalo na sejmu Megra v Gornji Radgoni! Kot poudarjajo na soboški OOZ letošnje državno prvenstvo ni bilo samo tekmovanje, ampak tudi pomembna promocija poklica klepar–krovec, ki sodi med decifitarne po vsej državi.

Samo tekmovanje pa je postreglo s številnimi talenti, med katerimi je ekipa OOZ Murska Sobota, iz podjetja Kleparstvo krovstvo Šinko d.o.o. iz Skakovcev, in LES-PRO Rok Pošebal s.p. Iz Večeslavcev, izstopala in osvojila prvo mesto v kategoriji pokrivanje poševne strehe z opečno kritino.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

»Čestitke tekmovalcem Leonu Flegarju, Antoniji Recek in Simonu Zelku, ki so pod mentorstvom Cirila Flegarja osvojili prvo mesto v kategoriji pokrivanje poševne strehe s strešno kritino! Zahvaljujemo se županu občine Cankova Danilu Kacjanu za njegove čestitke ekipi, direktorici podjetja Šinko d.o.o., Aleksandri Šinko in podjetniku Roku Pošebalu za njuno sodelovanje in podporo na tekmovanju. Današnji sprejem je bila prava priložnost, da pokažemo kako pomembna je naša obrt in kako sijajni so naši mladi talenti,« so poudarili na OOZ Murska Sobota.

Spomnimo; Na 33. mednarodnem sejmu graditeljstva Megra 2024, ki je potekal na Pomurskem sejmišču v Gornji Radgoni, je v organizaciji Sekcije kleparjev in krovcev pri Obrtno-podjetniški zbornice Slovenije potekalo dvodnevno, 15. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev. Pravila tekmovanja so skladna z izhodišči mednarodnega združenja krovcev IFD, ki v okviru svojih aktivnosti, vsaki dve leti, organizira svetovno prvenstvo mladih krovcev. Za sodelovanje na državnem prvenstvu so se lahko prijavile ekipe kleparjev in krovcev, nosilcev dejavnosti in zaposlenih delavcev iz posameznih obratovalnic oz. podjetij, ekipe združene iz posameznih obratovalnic, ekipe območnih obrtnih zbornic, posameznih regij in strokovnih šol iz cele Slovenije. Vsaka ekipa je štela dva do tri tekmovalce, ki v letu izvedbe tekmovanja niso bili starejši od 28 let, pogoj pa je bil tudi, da so redno zaposleni kot kleparji, krovci ali obiskujeta izobraževalni program za kleparja, krovca, ter mentor ekipe.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

V dveh kategorijah

Ekipa je lahko bila sestavljena tudi iz tekmovalcev in mentorjev različnih področij in območnih obrtno podjetniških zbornic. Na tekmovanju sicer mentor vodi in usmerja tekmovalce ter sodeluje z nasveti, fizično pa ne sme izvajati del na tekmovalnih panojih oziroma del povezanih s tekmovalno nalogo. Tekmovanje je potekalo v dveh kategorijah, in sicer: pokrivanje poševne strehe s klasično kritino in pokrivanje strehe s pločevino.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Tekmovalni panoji so bili kriti s kritino Wienerberger/Tondach in Prafa. Strešna okna, ki so jih tekmovalci v času tekmovanja vgradili v tekmovalni pano pokrivanja s klasično kritino, so od podjetja Velux in Wienerberger. Poleg pokrivanja je bilo treba pri pokrivanju s klasično kritino izvesti tudi montažo paropropustne folije, toplotne izolacije (Knauf Insulation), letve, opaž, ustrezne obrobe, žlebove, odtoke in strešno okno. Zahtevana je bila tudi kompletna izvedba krovskih in kleparskih del na tekmovalnem panoju. Na letošnjem državnem tekmovanju se je pomerilo šest ekip, po končanem delu pa je komisija odločila, da sta državna prvaka: Kleparstvo in krovstvo Šinko d.o.o. (Skakovci, Cankova), v kategoriji pokrivanja z opečno kritino ter ekipa Purg d.o.o., Orehova vas, pokrivanja s pločevino.

Končni vrstni red, pokrivanje z opečno kritino: 1. Kleparstvo in krovstvo Šinko d.o.o. (Skakovci, Cankova), 2. Šolski center Ptuj, Strojna šola.

Končni vrstni red, pokrivanja s pločevino: 1. Purg d.o.o., Orehova vas, 2. "Dalenca", Dobrnič, 3. SK Ludvik Lukman s.p., Kog; 4. Štibilovi, Škofja Loka.

FOTO: O. B.