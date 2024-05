Devetmesečni Oliver se je zadušil v vrtcu! Mama je vzgojiteljice opozorila, te pa ...

Grozen primer se je zgodil v Kentu Veliki Britaniji, kjer je devetmesečni otrok umrl, potem ko se je dušil v vrtcu, ker mu osebje ni pretlačilo hrane. 16. septembra 2021 je se je v vrtcu dušil zaradi hrane, čez šest dni pa je v bolnišnici umrl, poročajo tuji mediji.

Zoe Steeper je povedala, da je v izbljuvku svojega sina našla koščke ananasa, ko je 16. septembra zbolel in doma bruhal. Gospo Steeper so med preiskavo vprašali, ali jo je kdo v vrtcu prosil za dovoljenje, da začne Oliverja hraniti s trdno hrano. Rekla je ne. Na vprašanje, ali se je Oliver že kdaj dušil, je ponovno odgovorila nikalno in dodala: »Večina njegove hrane doma so bili pireji.«

Preiskava je pokazala, da je Oliver, ki je imel le dva sprednja zoba, doma jedel kašasto hrano, njegovi starši pa so vzgojiteljici naročili, da mora gosto hrano pretlačiti, preden mu jo da, poroča BBC. »Predvidevali smo, da bo hrana pasirana. Ni mogel žvečiti. Zato smo bili še posebej previdni..«

Gospa Steeper je nameravala govoriti z osebjem vrtca, potem ko je v izbruhani vsebini njenega sina našla koščke ananasa, vendar pa je želela pogovor opraviti osebno. Ko je po nekajdnevni otrokovi odsotnosti iz vrtca, otroka 23. septembra spet oddala v vrtcu, je bila vzgojiteljica zelo zaposlena, mama pa pozna. O neprimerni skrbi torej nista govorili. Še istega dne pa je mati ob 11:30 dobila klic iz vrtca, da se je njen sin dušil in da je v oskrbi zdravstvenih delavcev.

Oliverja so odpeljali v bolnišnico William Harvey, preden so ga premestili v otroško bolnišnico Evelina v Londonu, kjer je umrl.

Preiskava njegove smrti še vedno ni končana.