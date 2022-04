Sadili borovnice, jedli jagodne sladice

Izvedli so že več delavnic, na katerih so izobrazili ambasadorje trajnosti, ki širijo znanja in pomen samooskrbe. Nekaj so jih izpeljali že lani, pred kratkim pa so pripravili zanimivo predavanje in delavnico v okviru vseslovenskega projekta Sajenje medovitih rastlin, ki ga vodi Čebelarska zveza Slovenije.

Predavanje so imeli v vrtcu, šoli in Medgeneracijskem centru Prebold ter posadili medovite rastline. Predavanje in sajenje sta potekali pod vodstvom Zorana Petroviča iz mariborskega podjetja Haskap, ki je udeležencem spregovoril o jagodah ​haskap oziroma sibirskih borovnicah, ki zacvetijo že konec marca, konec maja in junija pa obilno rodijo.

Ob koncu so se posladkali s prigrizki iz jagod. FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

Po končanem sajenju, ki je potekalo tudi pri čebelnjaku Čebelarskega društva Prebold, so udeleženci lahko poskusili zdrave prigrizke iz tega jagodičevja, ki so jih spekle članice MGC Prebold z vodjo Klavdijo Jelen na čelu. Sibirske borovnice so zelo zdravilne, saj vplivajo na splošno odpornost, regulirajo krvni tlak, sladkor v krvi in holesterol.

Projekt vodi občina Prebold, ki je uspešno kandidirala na razpisu Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline, in ga sofinancira EU.