Izognite se prevari

Nekateri ljudje si prevare ne morejo niti predstavljati, drugi se nenehno sprehajajo po robu in izzivajo usodo, tretji se vdajo skušnjavi. Pa vendar se je skoku čez plot mogoče izogniti.

Zadržite zase

Čeprav vas oseba privlači, tega ne smete pokazati ne z dejanji ne z besedami. Občutja ali kemijo zadržite zase in v svojih fantazijah! Ne storite ničesar, da ogrozite svoj odnos s partnerjem.

Obvladajte se

Poznate se in veste, kaj vas lahko spravi v skušnjavo, zato ohranjajte mirno kri in nadzor nad okoliščinami. In razmislite, ali se je z nekom, ki vas spolno privlači, smiselno družiti.

Trezen pogled

Ko je ljudem nekdo všeč, običajno vsaj delno izgubijo razsodnost in si osebo slikajo v lepši luči. Želijo videti le pozitivne strani in lastnosti te osebe ter jo idealizirajo, v resnici pa bi morali ubrati drugačno taktiko, vsaj tako menijo psihologi. Na tej osebi bi morali zaznati tudi napake in jo nehali poveličevati.