Hitra in uspešna terapija

Aerosolna terapija je tehnika, pri kateri se zdravilo neposredno dovaja v dihalne poti in pljuča. Aerosol je suspenzija tekočih in/ali trdnih delcev, ki se običajno dovajajo s pomočjo medicinskih naprav, kot so inhalatorji. Te naprave pretvorijo zdravilo v drobne aerosolne delce, ki jih bolnik vdihne ali se jih dovaja neposredno v dihalne poti in pljuča. Najpogosteje uporabljena zdravila pri aerosolni terapiji so bronhodilatatorji in kortikosteroidi.

Aerosolna terapija se najpogosteje uporablja za zdravljenje respiratornih motenj, kot so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), bronhiektazije, cistična fibroza, pljučna hipertenzija in infekcijske pljučne bolezni. Z razvojem makromolekularnih zdravil, ki imajo visoko molekulsko maso, pa uporabo aerosolne terapije raziskujejo tudi pri številnih nerespiratornih sistemskih boleznih, saj lahko predstavlja alternativo injekcijam in je zato udobnejša. Ena od nerespiratornih bolezni, ki bi se lahko zdravila na ta način, je diabetes.

Zdravilo za astmatike FOTO: Anastasija Vujic/Getty Images

Odmerek zdravila je pri aerosolni terapiji lahko manjši.

Prednosti aerosolne terapije so aplikacija zdravila neposredno na mesto zdravljenja, hitrejši začetek delovanja v primerjavi z oralnimi zdravili, manjši odmerki kot pri sistemski uporabi in manj stranskih učinkov. Glavni pripomoček za dovajanje zdravil so inhalatorji. Med najpogosteje uporabljenimi so tlačni inhalatorji (MDI), inhalacijski pripomočki in suhi prašni inhalatorji (DPI) pa tudi nebulizatorji. Slednji so električne naprave, ki pretvorijo tekoče zdravilo v aerosolne delce, kar omogoča neposredno dostavo zdravil v dihala. Postopek, imenovan nebulizacija, je še posebno koristen za bolnike, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih omejitev ne morejo uporabljati drugih inhalacijskih naprav. Nebulizatorji so lahko namizni, ki se priključijo na električno omrežje, ali prenosni, ki delujejo na baterije.

Nebulizator predpiše zdravnik. FOTO: Dimarik/Getty Images

Inhalatorji in nebulizatorji se dobijo tudi za domačo rabo. Inhalator, ki razprši mikrodelce fiziološke raztopine, vlaži dihalne poti, razbija sluz in uničuje viruse. Še posebno pogosta je uporaba pri otrocih, saj olajša dihanje in pospešuje okrevanje. Nebulizatorje predpiše zdravnik, denimo v primeru astme.