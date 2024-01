Gre tudi brez zdravil

Preslišana bolečina lahko dokaj hitro preraste v bolezen. Prav zato je zelo pomembno, da poskušamo ugotoviti, zakaj nas kaj boli. Hkrati je za vsesplošno dobro počutje pomembno, da bolečino odpravimo, pri tem pa si lahko pomagamo z različnimi sredstvi. V lekarnah pacientom pogosto svetujejo, da poskusijo bolečino obvladati tudi brez zdravil, poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič.

»Vse je odvisno od lokacije, vzroka in jakosti bolečine. Na prvo mesto postavimo vadbo, pomagamo si lahko z manualno terapijo, akupunkturo in akupresuro, masažami s toploto ali mrazom, aromaterapijo, elektromagnetno stimulacijo, z dihanjem, meditacijami, avtogenimi treningi in hidroterapijo,« svetuje.

Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije pravi, da veliko pacientov ob obisku lekarne potoži o različnih bolečinah. FOTO: Barbara Reya

»Zdravljenje bolečine brez zdravil je odvisno od vrste bolečine, primerni načini samozdravljenja pa se določijo glede na težavo,« dodaja. »Prepogosta uporaba zdravila za lajšanje glavobola denimo povzročajo kronični glavobol, ki se pojavlja skoraj vsak dan,« opozarja.

»Ljudje smo si zelo različni. To, kar nekdo komaj zazna, predstavlja za drugega že nepredstavljivo trpljenje,« navaja sogovornica. »Veliko vlogo pri občutenju bolečine ima naš limbični sistem, v katerem skladiščimo spomine na različne stresne dogodke v življenju.« Dokazano je, da se bolečina začne »v glavi«. Strah in napetost običajno ustvarita še več bolečine, bolečina pa stopnjuje strah. Več umirjenosti prinaša tudi več uspehov v obvladovanju bolečine.

Nad glavobol z aromaterapijo

Glavobol lahko omilite ali ga celo preprečite s spremembo življenjskih navad. Povišana količina sladkorja v krvi je eden najpogostejših vzrokov zanj. Zmerni bodite tudi z arašidi, črnim vinom in čokolado, saj vsebujejo velike količine aminokislin in tiramin. »Izogibajte se uživanju predelanega mesa, kot so hrenovke, klobase in razne salame, živilom, ki vsebujejo fenilalanin (umetna sladila), natrijev glutamat (azijska hrana) in kofein (kava in čaj),« pove.

Pri preiskavah Pri potencialno bolečih preiskavah, kot je kolonoskopija, upoštevamo navodila zdravnika oziroma farmacevta. Protibolečinska sredstva niso vselej nujna, včasih so celo odsvetovana. Pri kolonoskopiji je za preiskavo brez bolečin denimo bolj pomembno, da je črevo čisto.

Lahko ste dehidrirani, zato pijte zadostne količine vode ali nesladkanih čajev. Pomagajo akupunktura, počitek in sprostitev. Obstaja več priporočil, kot na primer vroča krpa ali toplotna lučka, menjava obkladkov na zatilju z vročo in hladno brisačo na 15 minut. Bolečine v sencih lahko odpravite tako, da s kazalcema pritisnete na kost med obrvmi in ušesi. Pri glavobolu pomaga tudi aromaterapija, zlasti s sivko, ali pomirjajoči zeliščni napitki.

»Da boste preprečili glavobol, načrtujte aktivnosti, upočasnite življenjski tempo, izogibajte se pretirani lakoti, ukvarjajte se s športom v naravi, izogibajte se hrani, ki vam povzroča migrene, uporabljajte sprostitvene tehnike, poskrbite za dovolj počitka in spanja ter za masaže za premagovanje telesne napetosti,« pravi.

Plavanje lajša revmatizem

Revmatizem obvladujemo predvsem z ohranjanjem zmerne telesne teže, pravilno držo, gibljivostjo hrbtenice in sklepov in tako omilimo svoje bolečine. Če imate revmo, se morate vsakodnevno ukvarjati s športom, vadbo pa prilagoditi svojim željam in fizičnim zmožnostim. Kot rekreacija so odlični plavanje ali različne vadbe v vodi, ki razbremenjujejo sklepe, kolesarjenje, nordijska hoja in tek na smučeh.

»Za revmatike je ključno, da zaužijejo zadostno količino antioksidantov: vitamina E in C ter koencim Q10. Ob tem morajo povečati vnos sadja in zelenjave, izogibajo naj se stročnicam (soja, grah, fižol, leča) in špinači, ker vsebujejo večje količine purina. Zmanjšati morajo tudi vnos mesa, salam, slanine in surovega masla in se izogibati sladkorju ter alkoholu,« svetuje mag. Benčičeva. Alkoholne in sladke pijače moramo nadomestiti z vodo, količina popite tekočine pa naj bo večja od dveh litrov na dan. Pri revmatičnih obolenjih pomagajo tudi mazila in kreme, ki vsebujejo izvleček zdravilnih rastlin.

Ko boli koleno

Največ lahko naredite sami s preventivnimi ukrepi za preprečevanje akutnih in kroničnih športnih poškodb. Ukrepanje je sestavljeno iz počitka, ledenih obkladkov, kompresijskega povoja in dviga poškodovanega uda. »Počitek je pomemben, da preprečite notranjo krvavitev in oteklino, poškodba pa se ne poveča. Ledeni obkladki (krioterapija) zožijo krvne žile, kar zavre vnetje in zmanjša bolečino. Povijanje z elastičnim povojem in dvig uda nad raven srca pomagata zmanjšati oteklino,« navaja sogovornica.