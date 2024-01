Gibanje na prostem je ključ do odpornosti in dobrega počutja

Gibanje je eden od stebrov odpornosti in nikakor ni zapovedano samo v toplih mesecih. Zatorej nikar ne čakajmo na pomlad, rekreacija naj bo del vsakdanjika tudi v zimskem obdobju – a seveda vremenskim razmeram in sposobnostim posameznika primerno!

Koristi gibanja na svežem zraku so tudi zmanjševanje ravni stresa in depresije, ki je pozimi pogosta zaradi manjše izpostavljenosti dnevni svetlobi.

Konec minulega tedna je Slovenijo prekrila debela snežna odeja in tako mnogim omogočila zimske radosti kar pred domačim pragom. Smučanje, tek na smučeh, drsanje, deskanje, sankanje, tudi kepanje in že sama hoja po globokem snegu nas lahko dodobra utrudijo, zato izkoristimo dar matere narave in se podajmo na prosto. »Redna fizična aktivnost zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, znižuje krvni tlak, pomaga pri preprečevanju nastanka sladkorne bolezni, zmanjšuje tveganje za pojav nekaterih vrst raka ...

Vsi ti učinki pa se še okrepijo, če rekreacijo izvajamo v naravi ne glede na letni čas in temperaturo,« svetuje prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med, spec. ortopedije, iz Medicinskega centra Barsos. »Redna telesna vadba je skupaj z uravnoteženo prehrano v zimskih mesecih odlična kombinacija za krepitev imunskega sistema in zmanjševanje tveganja za virusne bolezni. Koristi gibanja na svežem zraku so poleg večje odpornosti tudi zmanjševanje ravni stresa in depresije, ki je pozimi pogosta zaradi manjše izpostavljenosti dnevni svetlobi.«

Bele strmine vabijo! FOTO: Kvv515kvv/Getty Images

Bombaž ni primeren

Podatki kažejo, da se Slovenke in Slovenci gibamo premalo, predvsem v mrzlih mesecih se radi polenimo s knjigo v roki na kavču ali pred televizorjem, seveda, z obveznim prigrizkom, čeprav so napotki strokovnjakov jasni: odrasli bi se morali gibati približno pol ure na dan, mladostniki pa šestdeset minut, a priporočil se držijo redki. Nizke temperature mnoge odvrnejo od rekreacije na prostem, čeprav lahko občutek nelagodja zmanjšamo z ustrezno obleko in obutvijo, svetuje sogovornik: »Pri vsaki obliki rekreacije na prostem ob hladnem vremenu velja pravilo oblačenja v plasteh, ker se vmes zadržuje topel zrak, ki varuje pred ohlajanjem. Bombaž ni najprimernejši, saj preveč vpija vlago, zaradi česar se telo hitreje hladi. Najbolj izpostavljeni deli telesa pri zunanji rekreaciji so glava, roke in noge.«

Rekreacija naj bo tudi v zimskem obdobju del vsakdanjika. FOTO: Evgenyatamanenko/Getty Images

Konec minulega tedna je nenadna ohladitev kljub opozorilom strokovnjakov mnoge presenetila, v bolnišnicah obravnavajo številne poškodbe po padcih na spolzkih površinah. Prof. dr. Mavčič svetuje: »Če se le da, se izogibajte ledenim površinam, na katerih lahko padete in se poškodujete. Telesno dejavnost poskušajte vedno prilagoditi vremenskim razmeram in fizični pripravljenosti. Če že morate na spolzek teren, je priporočljiva uporaba derez za hojo po ledu in pohodnih palic.«