Ta eliksir krepi odpornost

Eno od živil, ki nam še kako prav pride v sezoni prehladov in gripe, je ingver. Ajurveda že dolgo priznava njegovo moč: ingver poveča splošno moč organizma, odpornost in vitalnost, poleg tega pa niža raven maščobe v krvi, uravnava sladkor, je antioksidant, ki ohranja vitalnost naših celic. Kadar smo utrujeni, šibki in nam pade odpornost, sezimo po ingverju, v kombinaciji z medom, limono in česnom revitalizira in krepi telo.

Kadar smo utrujeni, šibki, sezimo po ingverju.

Ingver je aromatičen, oster in pekoč, deluje protivnetno, protibolečinsko, antipiretično, torej niža telesno temperaturo, menda tudi protirakavo, izniči toksine in pomaga pri prebavi, priporoča se proti slabosti in bruhanju. Velja za učinkovitega pomočnika pri blaženju zamašenega nosu, sinusov, pomirja kašelj, lajša težave z dihali. Poleg tega varuje srce in ožilje. Uživamo ga v prahu ali svežega, korenino dobimo v tako rekoč vseh bolje založenih trgovinah; dodajamo ga v juhe in glavne jedi, pa tudi smutije in napitke, ingverjev čaj si lahko naredimo tudi doma: malo svežega naribamo, stisnemo s prsti, da dobimo sok, tega ujamemo v skodelico, prelijemo z vročo vodo in popijemo. Če dodamo še limono in med, bomo dobili eliksir za krepitev odpornosti, močan koktajl za boj s sezonskimi virozami.