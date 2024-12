Dva največja sovražnika odpornosti

Z izogibanjem dveh pijač se močno izboljša odpornost in telo je tako varnejše pred različnimi okužbami, ki nanj zlasti prežijo pozimi. Tako pravi Dr. David Nichols, njegove besede pa povzema Surrey Live:

»Predvsem bodite pozorni na to, koliko pijete. Imunski sistem za dobro delovanje potrebuje dovolj tekočine, prav tako se ob primerni hidrataciji lažje bori z okužbo, če se ta vendarle pojavi.

FOTO: Thinkstock

A ni vseeno, kaj pijete: predvsem se izogibajte kofeinu in alkoholu. Nič, kar spodbuja izločanje tekočine iz telesa in povzroča dehidracijo, namreč ne koristi ne odpornosti in ne okrevanju.«

Nadalje pojasnjuje:

»Kofein in alkohol oba delujeta diuretično, pod njunim vplivom se telo težje ubrani pred patogenimi mikrobi, težje uravnava temperaturo, težje po krvi prenaša hranljive snovi ter iz organizma izloča strupe.

Poleg tega obe snovi slabo vplivata na spanec, ki je pomemben tako za močno odpornost kot za hitrejše okrevanje.«

FOTO: Probuxtor/Gettyimages

Ob tem strokovnjak pozimi, zlasti pri prebolevanju okužbe, priporoča hrano z nekoliko višjim deležem beljakovin in pojasnjuje, zakaj so te snovi zaveznice zdravja:

Spodbujajo obnovo tkiv in imunoloških celic

Beljakovine so ključni gradniki celic, tudi tistih, ki so odgovorne za dobro odpornost. Protitelesa, encimi in hormoni, ki pomagajo v borbi z okužbami, so večinoma sestavljeni iz beljakovin.

Zagotavljajo energijo

Čeprav so osnovni vir energije telesa ogljikovi hidrati, tudi beljakovine s tega vidika niso zanemarljive in zagotavljajo dolgotrajen vir energije.

FOTO: Thinkstock

Nudijo pomoč pri okrevanju

Beljakovine telesu pomagajo, da si ob poškodbah, ki jih v telesu pustijo okužbe, hitreje opomore. Zlasti pri boleznih, ki izdatno izčrpajo telo, kot sta gripa in kovid.