Doleti tri četrtine žensk v rodni dobi

Obstaja več kot sto vrst glivic in večina je neškodljivih, nekatere pa lahko povzročijo lokalne okužbe, zelo redko tudi resno bolezen. Zelo pogosto je na delu Candida albicans, ki živi v prebavilih ter nožnici in načeloma ne povzroča preglavic, v zanjo ugodnih razmerah, predvsem v vlažnem okolju in ob padcu človekove odpornosti, pa se lahko razmnoži.

Za glivične okužbe nohtov je primeren predvsem ustrezen zdravilni lak. FOTO: Manuel Faba Ortega/Getty Images

Kandida najpogosteje povzroča vnetje nožnice, ki ga imenujemo vaginalna kandidoza. Po raziskavah se kar tri četrtine žensk v rodnem obdobju srečajo s to nevšečnostjo, vzrok pa je porušeno ravnovesje vaginalne flore, za kar so lahko krive hormonske spremembe zaradi nosečnosti, uživanja kontracepcijskih tablet ali menopavza, pa tudi stres in jemanje antibiotikov. Težavo prepoznamo po belem in grudičastem izcedku, zunanje spolovilo je pordelo in oteklo, pogosto srbi, ob uriniranju pa zaradi poškodovane kože tudi peče. Ob pojavu simptomov je potreben obisk pri ginekologu, ki predpiše ustrezna protiglivična zdravila v obliki tablet ali vaginalnih vložkov. Bolezen se rada ponavlja, včasih pa je treba zdraviti tudi spolnega partnerja.

Na udaru nohti

Glivica lahko prizadene tudi kožo, in sicer predvsem na vlažnih in toplih predelih, kot so medprstni prostori rok in nog, pregibi rok, pod dojkami in v dimljah, neredko doleti tudi plenični predel pri dojenčkih. Koža je pordela in se lušči, pomagajo pa protiglivična sredstva, največkrat antimikotične kreme. Kandida neredko napade nohte: okužba se začne v obnohtju z oteklino in rdečino, noht pa potem spremeni barvo, se zadebeli in deformira, postane krhek. Pogostejša je pri starejših, kjer okužbo pogosto spodbudita še slaba prekrvitev in oslabljena odpornost, pri športnikih zaradi poškodb nohtov in potenja, bolnikih z luskavico ali diabetesom. Za glivične okužbe nohtov je primeren predvsem ustrezen zdravilni lak. Kandidoza ustne sluznice pa povzroči bele obloge na jeziku, dlesnih in nebu, prav tako jo odpravimo z antimikotiki, največkrat v oralnem gelu, lahko tudi s tabletami.

Razmahnejo se na vlažnih in toplih predelih. FOTO: Dmitrypk/Getty Images

Kandida je normalno prisotna v naših prebavilih, a če se nenadzorovano razširi v črevesju in prodre v kri, zajame celo telo in povzroči različne zdravstvene težave. To se največkrat zgodi ob oslabljenem imunskem sistemu ter ob uživanju nekaterih zdravil, ki vplivajo na črevesno floro, in nekaterih boleznih, kot so diabetes, rak ali hude virusne okužbe. Sistemska oziroma invazivna kandidoza lahko ogrozi življenje, a je zelo redka. Med znaki so nespečnost, pogosta utrujenost, težave s spominom, prebavo, sečili in spolovili, pomanjkanje energije, potrtost, glavoboli, neredko so pridružena druga vidna glivična obolenja.