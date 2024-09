Amerika je čudovita dežela le, če imaš denar

Oba prejemnika častnega naziva komunikatorja/komunikatorice znanosti. Njun lovilec sanj je posamezne epizode bogatega sopotništva kot dobre duhove izpustil iz svoje mreže, da jih zdaj lahko prebiramo mi. Prepričana sta, da se moramo s skromnostjo in dostojanstvom neprenehoma boriti za boljšo prihodnost za vse. Znanost pri tem ponuja bogato orodje za razumevanje kompleksnosti sveta. »Pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska. Resnica je, da velja tudi obratno. In le ko za uspešno žensko stoji moški, ki je sestopil s svojega piedestala in ji priznava le tisto, kar je v obratni smeri ...