Alkohol stres še okrepi

Stres lahko občutimo vsak dan, na delovnem mestu, doma zaradi preveč obveznosti, ob nepričakovanih ali pretresljivih dogodkih. Dobro je, če se ga zavedamo, saj lahko tako pravočasno zmanjšamo njegove negativne posledice na naše duševno in fizično zdravje. Nekatere ljudi ob stresnih dogodkih začne boleti glava, drugi imajo prebavne težave, tretji zapadejo v depresijo.

Simptomi reakcije na stres se razvijejo v nekaj minutah po stresnem dogodku in trajajo od nekaj ur do nekaj dni.

»Simptomi reakcije na stres se razvijejo v nekaj minutah po stresnem dogodku in trajajo od nekaj ur do nekaj dni. Opazimo začetno stanje osuplosti oziroma zbeganosti. Pozornost je zmanjšana, posameznik je lahko nekoliko zmeden, ima občutek, kot da ne bi bil povsem pri zavesti in kot da ne more povsem dojemati, kaj se dogaja okoli njega. Gre za splošno vzdraženost živčnega sistema, ki pripravlja telo na boj ali beg. Sledi umikanje iz stresnih okoliščin ali huda vznemirjenost – ta lahko posameznika za krajši čas ohromi,« piše v priročniku Ko te strese stres Nacionalnega inštituta za javno zdravja (NIJZ), pri čemer simptome stresa razdelijo v štiri sklope: v mislih in čustvih, telesne in tiste, ki se kažejo s spremenjenim vedenjem. Sklopi se sicer med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega, oseba pa je lahko ujeta v krog simptomov.

Pomaga lahko meditacija. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Umik iz vsakdanjosti

Seveda se zastavi vprašanje, kako si pomagati. Strokovnjaki pravijo, da je lahko, če želimo zmanjšati negativne vplive stresa na telo, dovolj že deset minut umika iz vsakdanjosti. Tako kot pri preprečevanju večine bolezenskih stanj je tudi tukaj zelo pomembna telesna aktivnost. Vsak dan si vzemite čas vsaj za sprehod v naravi. Na delovnem mestu si večkrat vzemite nekaj minut aktivne pavze, torej vstanite, se razmigajte ali pretegnite. Da preusmerite misli, za nekaj trenutkov zaprite oči in večkrat globoko vdihnite.

V prostem času ne obležite na kavču, raje obiščite vodene vaje, tudi meditativne. Vsekakor vam bo v veliko pomoč, če si boste znali vzeti čas zase. Zakaj se ne bi umaknili v svoj svet s poslušanjem priljubljene glasbe ali z branjem knjig?

Poslušajte glasbo, tudi branje je odlična sprostitev. FOTO: Getty Images

Morda boste v trenutkih, ko boste zelo nemirni in živčni, pomislili, da to, kar doživljate, ne zanima nikogar. A to ne drži. Strokovnjaki pravijo, da je zelo dobro, da se o težavah, ki se v vas zajedajo vsak dan, pogovorite z družinskim članom ali prijateljem. Ne samo da vam bodo prisluhnili, morda vam bodo pokazali morebitne rešitve, saj so se morda tudi sami spopadali s podobnimi izzivi. Tako boste spoznali, da niste sami in da obstajajo rešitve.

Med nasveti za premagovanje stresa je tudi smeh: preberite vic, oglejte si komedijo ali pa se družite s prijatelji in se sprostite. V takšnih trenutkih boste pozabili na vsakodnevne tegobe in se izvili iz črnih misli. V stresnih situacijah nikakor ne posezite po alkoholu; ta vas morda res sprosti, a vam hkrati da lažno upanje, da so vse težave izginile. Ko ste spet trezni, se te vrnejo, z njimi pa tudi stres.