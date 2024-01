Ali je uživanje prehranskih dopolnil koristno za starejše?

Vprašanje, ali so prehranska dopolnila koristna za starejše, je postalo vse pomembnejše, saj se s starostjo pojavljajo edinstvene prehranske potrebe in izzivi. V tem članku bomo raziskali, ali in kako prehranska dopolnila lahko pomagajo starejšim posameznikom ohraniti zdravje in vitalnost ter katere dodatke je smiselno upoštevati v procesu staranja.

Kaj so prehranska dopolnila

Prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v promet v različnih oblikah in so oblikovana tako, da se uživajo v odmerjenih majhnih količinah.

FOTO: Mediaorbis

Čeprav se vse skupaj sliši precej zapleteno, v resnici ni. Prehranska dopolnila so živila, ki nam pomagajo zaužiti hranila, ki jih sami ne zaužijemo v zadostnih količinah. Kljub temu se moramo zavedati, da prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano. A dejstvo je, da samo s hrano ne moremo pridobiti zadostnih količin nekaterih hranil.

Ali so prehranska dopolnila v procesu staranja res potrebna

Tretje življenjsko obdobje je lahko zelo lepo, če telo ne povzroča preglavic. Pogosto pa se s staranjem pojavijo simptomi, kot so bolečine v sklepih, pomanjkanje prožnosti, upadla koža, gubice in izpadanje las. Seveda so najprej vidni samo zunanji znaki staranja, zato na notranje kar malo pozabimo. Staranja organizma sicer ne moremo preprečiti, lahko pa ga upočasnimo. S starostjo se potrebe po nekaterih hranilih lahko opazno spremenijo.

Pomembno je razumeti, da bi morali posamezniki vse potrebne hranilne snovi dobiti iz svoje redne prehrane, vključno s sadjem, zelenjavo, beljakovinami, vlakninami in drugimi esencialnimi hranili. Prav v tem kontekstu pa se starejši ljudje soočajo s posebnimi izzivi, ki lahko vplivajo na njihovo prehrano.

FOTO: Mediaorbis

Ti vključujejo zmanjšan apetit, težave z absorpcijo hranil, zmanjšano sposobnost žvečenja in požiranja, povečano tveganje za določene bolezni in kronične težave, ki lahko vplivajo na prehranske potrebe. V takih primerih lahko prehranska dopolnila pomagajo zagotoviti, da starejši posamezniki dobijo potrebna hranila.

Priporočljivo je, da se pred uporabo prehranskih dopolnil posvetujete s strokovnjakom za prehrano ali zdravnikom. To je pomembno, saj vam lahko pomagajo ugotoviti, katera dopolnila so za vas primerna, in vam svetujejo o pravilnem odmerjanju.

Na spletni strani Moja Dejavnost lahko enostavno najdete različne strokovnjake iz te stroke, ki vam bodo pomagali pri pravilni izbiri in uporabi prehranskih dopolnil glede na vaše individualne potrebe.

Kateri prehranski dodatki so smiselni za starejše

Starejši imajo pogosto edinstvene prehranske potrebe, zato je pomembno razmisliti o prehranskih dopolnilih, ki jih lahko izpolnijo.

1. Kalcij

FOTO: Mediaorbis

Kalcij je pomemben za močne kosti in zobe, zato je še posebej pomembno, da ga starejši dobijo v zadostnih količinah. Starejši so namreč izpostavljeni izgubi kostne mase, kar poveča njihovo tveganje za zlome in padce.

Kalcij je naravno v mleku in mlečnih izdelkih, konzerviranih ribah, temno zeleni listnati zelenjavi, velikokrat pa je tudi dodan različnim živilom.

2. Vitamin B12

Vitamin B 12, znan tudi kot kobalamin, je ključen za pravilno tvorbo rdečih krvnih celic, zdravje imunskega sistema, pomaga tudi pri pravilnem delovanju prebavnega sistema in absorpciji drugih hranil ter podpira normalno delovanje imunskega sistema.

Ker telo ne more samo proizvajati vitamina B12, moramo to hranilo pridobivati iz hrane ali prehranskih dopolnil. Pomanjkanje vitamina B12 lahko povzroči resne zdravstvene težave, zato je pomembno, da ga vključimo v svojo prehrano, še posebej za tiste, ki so na vegetarijanski ali veganski dieti, saj ga najdemo predvsem v živalskih proizvodih, kot so jajca, ribe, meso in mlečni izdelki.

3. Folna kislina

Starejši ljudje bi morali v svojo prehrano vključiti folno kislino, znano tudi kot vitamin B9 ali folat, zaradi več razlogov. Prvič, s starostjo se lahko sposobnost telesa, da absorbira in uporablja folno kislino, zmanjša, kar lahko vodi do pomanjkanja tega pomembnega vitamina. Pomanjkanje folne kisline lahko povzroči anemijo, kar se kaže v utrujenosti, šibkosti in pomanjkanju energije.

FOTO: Mediaorbis

Da bi zagotovili zadostno količino folne kisline, bi morali starejši vključiti v svojo prehrano živila, bogata s tem vitaminom, kot so sadje, zelenjava, oreški, stročnice in druga živila. Včasih je priporočljivo tudi jemati prehranska dopolnila s folno kislino, če je to potrebno za izpolnitev dnevnih potreb.

4. Vitamin D

Vitamin D je ključen za ohranjanje zdravih kosti, kar postane še posebej pomembno s starostjo, saj so starejši posamezniki bolj dovzetni za izgubo kostne mase. Pomanjkanje vitamina D lahko vodi v oslabljene kosti in večje tveganje za zlome.

Poleg tega je vitamin D ključen za vzdrževanje imunskega sistema. Starejši ljudje so pogosto bolj občutljivi za okužbe, zato je pomembno, da imajo močan imunski sistem, ki jim pomaga pri zaščiti pred boleznimi.

Vitamin D ima tudi vlogo pri zmanjševanju tveganja za nekatere kronične bolezni, vključno s sladkorno in srčnimi boleznimi ter vnetnimi stanji. Raziskave so pokazale, da lahko ohranjanje zadostnih ravni vitamina D v telesu pomaga zmanjšati tveganje za te bolezni.

Posebej pomembno je omeniti, da je vitamin D še bolj kritičen za starejše ljudi, saj so zaradi oslabljenih kosti in osteoporoze padci še bolj nevarne. Z zadostno količino vitamina D lahko pripomoremo k ohranjanju močnih kosti, kar lahko zmanjša tveganje za zlome in poškodbe pri padcih.

FAQ

