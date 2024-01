10 sekund na eni nogi

Če ste starejši od 50 in lahko najmanj 10 sekund stojite na eni nogi, odlično, najbrž boste živeli dlje od vrstnikov, ki tega ne zmorejo, je razkrila študija, objavljena lani.

Brazilski raziskovalci so izdelali preprost test, s katerim si lahko pomagajo ugotavljati, kako dolgo bo posameznik živel. Udeležence, stare od 51 do 75 let, so prosili, naj 10 sekund stojijo na eni nogi brez opore. Uspelo ni kar vsakemu petemu! Nezmožnost se je seveda povečala s starostjo; na splošno so bili tisti, ki niso opravili testa, slabšega zdravja, več je bilo pretežkih, ljudi s srčno-žilnimi boleznimi in preveč holesterola v krvi. Sladkorna bolezen tipa 2 je bila pri njih trikrat pogostejša kot pri tistih, ki so test zmogli.

Nikoli ni prepozno začeti krepiti ravnotežja. FOTO: Jackf/Getty Images

Vseh 1700 prostovoljcev so nato zdravstveno spremljali sedem let. Po upoštevanju dejavnikov, kot so starost, spol, indeks telesne mase, zgodovina bolezni srca, hipertenzija, sladkorna bolezen in visok holesterol, so ugotovili, da je bilo tveganje smrti v 10 letih 1,84-krat večje pri tistih, ki niso opravili testa.

Manj mišic, več nesreč

Težave z ravnotežjem so znak izgube mišic, zaradi česar so posamezniki izpostavljeni tudi povečanemu tveganju morebiti usodnih padcev, poškodb, hospitalizacij, posegov. Slabo ravnotežje in mišično-skeletna sposobnost sta lahko povezana s šibkostjo pri starejših odraslih, sporočajo avtorji.

Dobro ravnotežje je očitno eden od temeljev dolgega življenja.

Spomnimo, ljudje začnemo že v 30 letih izgubljati mišično maso, in sicer približno odstotek do dva na leto, človek pri 80 letih je ima približno pol manj kot pri 40. Tveganje za sarkopenijo, s starostjo povezano propadanje mišic, se drastično poveča v starosti od 65 do 70 in 80 let in več, s 14 odstotkov na 53 odstotkov. Zmanjšanje mišične mase povečuje tveganje za nesreče, kot so padci; po nekaterih podatkih imajo ljudje, stari 80 let ali več, ki padejo, več kot dvakrat večjo verjetnost, da bodo umrli v enem letu, v primerjavi z vrstniki, ki niso padli.

Za mišično maso moramo skrbeti od mladih nog. FOTO: Chinnapong/Getty Images

Dobro ravnotežje je očitno eden od temeljev dolgega življenja, in dobra novica je, da nikoli ni prepozno začeti ga krepiti. Ne potrebujemo drage opreme, letne članarine za telovadnico in neskončno časa, le 10 minut na dan; vaje lahko delamo doma, denimo, med umivanjem zob stojimo na eni nogi, ponovimo z zaprtimi očmi, nato se prestopamo s pete na prste. Hodimo po ravni črti – najprej z odprtimi, nato zaprtimi očmi. Stojimo in si v višini oči podajamo žogico iz ene roke v drugo. Pomembno je, da poskrbite za varnost in vaje izvajajte ob pultu, opori, da se je lahko oprimete, poleg vas naj kdo stoji.