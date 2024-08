Zrušila se je starodavna piramida v Mehiki: »To je slab znak«

Ekstremne vremenske razmere in dvig morske gladine ogrožajo kulturno dediščino po vsem svetu. Tako se je kamnita piramida, 15 metrov visok kvadratni spomenik v mehiški zvezni državi Michoacan, v noči na 29. julij zaradi nenehnega dežja nenadoma zrušila. Južna stena piramide se je spremenila v ruševine.

Piramida je bila nekoč eden najbolje ohranjenih spomenikov civilizacije Kraljevine Michoacan. Nahaja se v Ihuatziu, izjemno dobro ohranjenem arheološkem najdišču, kjer se nahajajo še ena piramida, stolp in več grobnic, piše Science Alert.

FOTO: INAH

Najprej velika suša, nato močno deževje

Staroselske skupine, ki so govorile nahuatl jezik (nahualtščina - najbolj govorjen jezik avtohtonih prebivalcev v Mehiki), so na tem območju živele pred 1100 leti. Kasneje je postal sedež ljudstva P'urhepechas, edinega cesarstva, ki ga Azteki niso mogli osvojiti. Ljudstvo P'urhepechas obstaja še danes.

Mehiški Nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino (INAH) meni, da je za nedavno zrušitev zidu piramide krivo ekstremno vreme. Julija so namreč večji del Mehike prizadela močna deževja in nevihte. Pred tem je regijo prizadela najhujša suša v državi v zadnjih 30 letih.

FOTO: INAH

»Moji predniki bi rekli, da je to slab znak«

Tariakuiri Alvarez iz plemena P'urhepecha pravi, da bi njegovi predniki propad piramide razumeli kot »slabo znamenje«. V objavi na Facebooku je zapisal, da se je nekaj podobnega zgodilo pred prihodom tujih zavojevalcev, ker so bili bogovi nezadovoljni.

Le nekaj dni preden se je zrušila piramida v Mehiki, se je zrušil tudi znameniti Dvojni lok v Uti, verjetno zaradi spremembe gladine vode in erozije.