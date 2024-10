Zlata kocka bo največja zgradba na svetu

V glavnem mestu Savdske Arabije Riad raste mesto v mestu, Nova Muraba. Zgrajena bo z najnovejšim znanjem, materiali in tehnologijami in jo napovedujejo kot pravo čudo sodobne tehnike in znanja, pa tudi arhitekturnega in gradbeniškega mojstrstva. Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je gradnjo februarja 2023 napovedal kot največji sodobni projekt v središču mesta na svetu. Načrte za dih jemajoče mesto, ki naj bi bilo urejeno tako, da bo prebivalcem naredilo življenje kar se da udobno, je za zdaj mogoče videti na spletu.

Središče Nove Murabe bo Mukab, 400 metrov visoka in 400 metrov široka zlata kocka, plod najsodobnejšega znanja na področju oblikovanja, opremljena pa bo z najnovejšimi tehnologijami. V razkošni notranjosti bodo prebivalci in turisti na več kot dva milijona kvadratnih metrih površine lahko obiskovali restavracije, nakupovali, telovadili in uživali v kulturnih dogodkih, vse kajpak na najvišji ravni. Po načrtih bo to največja zgradba na svetu, tako velika, da bi vanjo lahko spravili 20 newyorških Empire State Buildingov. Trenutno je največja tovarna Boeing Everett v ZDA.

Opremljen bo z najnovejšimi sistemi za popolno doživljanje zvoka. FOTO: Newmurabba.com

Notranjost bo opremljena z najsodobnejšim zvočnim sistemom, ki bo omogočal kar se da čist zvok, viri svetlobe bodo postavljeni v skladu z najsodobnejšimi smernicami, najnovejša tehnologija pa bo omogočila tudi poglobljene digitalne in holografske izkušnje, obljubljajo ustvarjalci. V zlati kocki bodo tudi hotelske sobe, stanovanja in poslovni prostori. Mukab združuje tradicionalno arabsko arhitekturo in sodobne arhitekturne smernice in bo najvišja stavba v Riadu, ko jo bodo leta 2030 zgradili.