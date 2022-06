Zgodovinsko: Ukrajina tudi uradno začela pot v EU

Voditelji članic EU so danes Ukrajini in Moldaviji podelili status kandidatk za članstvo v EU. »Dogovor. Vrh EU je Ukrajini in Moldaviji pravkar podelil status kandidatk za članstvo v EU. To je zgodovinski trenutek,« je na twitterju zapisal predsednik Evropskega sveta Charles Michel.

Dodal je, da današnji dan predstavlja ključen korak na poti teh dveh držav v EU. Ob tem je čestital ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu in moldavski predsednici Maii Sandu. Voditelji so obenem priznali evropsko perspektivo Gruzije. Status kandidatke za članstvo pa so ji pripravljeni podeliti, ko bo naredila manjkajoče prednostne naloge.