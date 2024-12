Žena odstavljenega diktatorja hoče ločitev! Želi zapustiti Moskvo, vsa družina pod strogimi omejitvami

Žena odstavljenega sirskega predsednika Bašarja al Asada Asma al Assad je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je izrazila nezadovoljstvo s svojim življenjem v Moskvi, so poročali turški in arabski mediji ter dodali, da naj bi se želela preseliti v London. Asma se je obrnila na rusko sodišče in prosila za posebno dovoljenje, da zapusti Moskvo. Njeno vlogo trenutno ruske oblasti še preučujejo.

Poročila se je pri 25 letih

Asma je britansko-sirska državljanka, ki se je rodila in odraščala v Londonu, navaja BBC. Leta 2000 se je preselila v Sirijo in se poročila z Asadom, ko je bila stara 25 let. Čeprav je bila njegova prošnja za azil v Moskvi sprejeta, je Bashar al-Assad menda še vedno pod strogimi omejitvami. Ne sme zapustiti Moskve niti se ukvarjati s političnimi dejavnostmi.

V Londonu je niso veseli Ni dobrodošla v Veliki Britaniji, je pred skoraj dvema tednoma o Asmi al Assad dejal britanski zunanji minister David Lammy. Ko je takrat odgovarjal na vprašanja v spodnjem domu parlamenta, je dejal: »Videl sem, da je bila v zadnjih dneh Asma Asad omenjena kot oseba z britanskim državljanstvom, ki bi lahko poskušala vstopiti v našo državo, in želim, da se potrdi, da je sankcionirana oseba in ni dobrodošla tukaj v Veliki Britaniji.« Na vprašanje o možnosti, da bi vlada odvzela britansko državljanstvo Asmi al-Asad, je britanski premier Keir Starmer dodal: »Še vedno smo daleč od odločitve o čemer koli. Trenutno smo v hitro spreminjajočih se razmerah in to je za nas zelo pomembno, da se še naprej pogovarjamo z našimi zavezniki ... da zagotovimo, da bo to, kar se bo zgodilo, mirno.«

Ruske oblasti so zamrznile tudi njegovo premoženje in denar. Njegovo premoženje vključuje 270 kilogramov zlata, 2 milijardi dolarjev in 18 stanovanj v Moskvi.