Zeleni Vancouver je letos porumenel (FOTO)

Vancouver je sicer znan po deževnem podnebju, a zadnje čase so tam porumenele zelenice okoli hiš in v mestnih parkih nekaj vsakdanjega. Mestne oblasti so namreč letos uvedle nove omejitve glede porabe vode in prebivalci Vancouvra se prepovedi v nasprotju z marsikaterim drugim krajem po svetu držijo.

Zelenica pred hišo Sky Morfopoulos v vzhodnem predmestju Vancouvra je komaj kaj zelena: trava je rumenkasta, posušena, vmes pa raste plevel, ki zelenici daje nekaj zelene barve. A nevzdrževana zelenica ni posledica lenobe. »Nikoli nisem bila ravno navdušena zalivalka trave, saj sem to vedno dojemala kot navadno potrato vode, še posebno v luči podnebnih sprememb,« je Sky povedala ekipi BBC. Zelenico je nazadnje zalila junija, kar je v skladu z navodili mestnih oblasti, ki so meščanom na začetku avgusta prepovedale zalivati domače zelenice, omejitve pa veljajo tudi za mestne parke, saj se pokrajina Britanska Kolumbija bori z najhujšo sušo v zadnjih osmih letih. Od 34 vodnih zajetij v pokrajini jih je 23 letos poleti že doseglo kritično mejo.

Mestne oblasti so nehale zalivati travo. FOTO: Rita Petcu, Getty Images

V Britanski Kolumbiji se zadnja leta soočajo z vročinskimi valovi, sušo in hkrati z nevihtami in poplavami, da o gozdnih požarih niti ne govorimo. Provincialne oblasti in prebivalci se zavedajo, da so za to krive podnebne spremembe. »V zadnjih letih so poletja vedno bolj vroča,« pravi Sky. »Vancouver je mesto, ki na splošno dobi veliko dežja, a v skupnosti se zavedamo, da je treba zaščititi naše naravne vire.«

Mestne oblasti so nehale zalivati travo v kar 250 mestnih parkih in zaprle okrasne vodomete.

Globe in nagrade

In z izjemo redkih kršiteljev, ki vztrajajo pri zelenih tratah, se meščani držijo prepovedi zalivanja. Po mestu patruljirajo tudi inšpektorji, ki so v obdobju od začetka maja do konca avgusta izdali 682 opozoril in 479 glob v višini od 250 do 500 kanadskih dolarjev (od 170 do 340 evrov). Hkrati so v nekaterih četrtih izvedli tekmovanja za najgršo zelenico in zmagovalcem delili nagradne kupone v vrednosti sto evrov.

Dim zaradi gozdnih požarov se je videl tudi v Vancouvru. FOTO: Chris Helgren, Reuters

A medtem ko prebivalci Vancouvra, ki slovi po svoji naravi v podobi zasneženih gorskih vrhov, peščenih pacifiških plaž in urejenih zelenicah, že več let varčujejo z vodo med sušnimi obdobji, so bili javni parki in zelenice do letos izvzeti iz omejitev. Z izjemo minimalnega zalivanja dreves in grmovnic v protipožarne namene (pokrajino je avgusta doletelo skoraj 400 gozdnih požarov) in ohranjanja dreves zgodovinskega pomena so mestne oblasti popolnoma nehale zalivati travo v kar 250 mestnih parkih in zaprle okrasne vodomete. »Kot voditelji moramo dajati zgled,« je izjavil direktor mestnih parkov Amit Gandha. »Trudimo se ozaveščati javnost, saj moramo vsi varčevati z vodo. Trava bo tako ali tako spet zrasla.«