Zdravniki v šoku: njegov penis se je po grobem seksu z ženo zastrupil

Zdravniki so obravnavali prvi primer zastrupitve s hrano, ki je vključevala genitalni predel. Po rdečini, oteklini in skorjici na penisu, ki je trajala večji del tedna, je 38-letnik poiskal pomoč urologa. Testi so pokazali, da so se skrb vzbujajoči simptomi pojavili kmalu po tem, ko je dobil hudo drisko in bruhal. Zdravniki na medicinskem centru ameriške univerze v Bejrutu v Libanonu, kjer se je zdravil, so mu vzeli bris penisa, da bi testirali okužbo. Našli so dokaze o bakteriji bacillus cereus, ki jo običajno najdemo v rižu, ki je bil predolgo na sobni temperaturi in lahko povzroči slabost in želodčne težave, če jo zaužijemo.

Težave po grobem spolnem odnosu z ženo

Zdravniki so ugotovili, da je moško nenavadno spolno okužbo povzročila epizoda driske in bruhanja, ki se je pojavila skoraj takoj po grobem spolnem odnosu z ženo. Seks namreč lahko poveča tveganje za prodiranje bakterij v kožo zaradi sprememb krvnih žil.

To je prvi dokumentiran primer zastrupitve penisa s hrano.

Zdravniki so ugotovili, da je nenavadno, da se je bakterija bacillus cereus ppjavila na koži, kaj šele na genitalijah. To je tudi prvi dokumentiran primer zastrupitve penisa s hrano. Moškega, očeta dveh otrok, so zdravili z lokalnim antibiotikom, imenovanim fucidna kislina, ki se običajno uporablja za zdravljenje okužb oči. Pacientu so tudi naročili, naj si pravilno umiva genitalni predel in se izogiba seksu in samozadovoljevanju, dokler se ne pozdravi, navaja LADbible.

En mesec po okužbi je bolnik povedal, da v predelu spolovil ni bilo več pekočega ali neugodnega občutka in da se okužba ni ponovila. Zdravniki ob tem pojasnjujejo, da lahko bacillus cereus povzroči slabost že 30 minut po jedi. Simptomi so razmeroma blagi in običajno trajajo približno 24 ur, navaja NHS. Študija, objavljena v reviji Annals of Medicine and Surgery, navaja, da se okužbe penisa običajno pojavijo po poškodbi, ki povzroči odprto rano, in običajno vključujejo bakterijo streptokok skupine A. »V tem primeru je možno, da sta driska in bruhanje, ki sta kontaminirala penis po spolnem odnosu, verjetno vir okužbe kože,« so zapisali avtorji študije.