Zdravniki tavajo v temi: zaradi smrtonosne vročine umrlo 24 otrok

Je krvi virus, ki ga prenašajo komarji?

Skrivnostna bolezen, ki se hitro širi po Indiji ubija otroke. Britanski The Sun poroča, da je zaradi nepoznane in nenavadne bolezni na severu Indije nenadoma umrlo 24 otrok, osem od teh je umrlo nekaj ur za tem, ko so se razvili prvi simptomi. Zdravstveno osebje za zdaj še ni uspelo odkriti, kaj povzroča smrtonosno vročino. Ob njej se pojavijo bolečine v sklepih, glavoboli, dehidracija in vrtoglavica.Začelo se je v petek, ko so umrli sedemletnik, tri mesece star dojenček in novorojenček, ki je štel komaj devet dni. Skupno je zaradi za zdaj še nepojasnjene bolezni do srede umrlo 24 otrok. Eden izmed staršev je medijem razkril, da so deklico pripeljali v bolnišnico zaradi visoke vročine, naslednje jutro pa je umrla. Podobno zgodbo je medijem razkril tudi oče dečka, ki je umrl dan po sprejemu v bolnišnico.Zdravniki za zdaj še niso odkrili, kaj povzroča skrivnostno bolezen. Odgovorov na številna vprašanja niso dale niti analize krvi. »Zbrali smo vzorce, da bi odkrili, kaj povzroča nenavadno vročino,« so dejali zdravniki.Nekaj podobnega se je v Indiji dogajalo že avgusta, ko je na podoben način na območju Uttar Pradesha umrlo 50 oseb, med njimi večina otrok. Takrat so ugotovili, da so nekateri umrli zaradi pomanjkanja trombocitov. Zdravniki nekaterih okrožij pa so prepričani, da gre za bolezen, ki jo prenašajo komarji in da gre za hudo obliko virusa denga. Vse paciente so testirali tudi na koronavirus, a so bili vsi negativni.Skrivnostna bolezen poleg omenjenega koronavirusa povzroča veliko težav in še povečuje pritisk pacientov na bolnišnice. Še posebej hudo je v mestu Firozabad. Zdravnica Neeta Kulshrestha je povedala, da bolniki, še posebej otroci umirajo zelo hitro in da je prav zato prisotno veliko panike.