Zaščiteni krokodili morijo Indonezijce

Prebivalci Indonezije trepetajo pred ogromnimi krokodili, ki so v zadnjem desetletju napadli že več kot tisoč ljudi ter jih kar 450 umorili. Oblasti ne vedo, kaj naj storijo, saj so ti krokodili že od 80. let prejšnjega stoletja zaščiteni. Mnogi domačini jih zaradi ponavljajočih se napadov kljub prepovedi lovijo.

Napadli so že več kot tisoč ljudi. FOTO: Facebook

Pred časom je osemletni Dimas Mulkan Saputra z očetom lovil ribe, ko je iz vode planil šest metrov velik krokodil ter dečka potegnil v vodo. Njegov oče mu je nemudoma poskušal pomagati, ogromno žival je večkrat močno udaril po gobcu, da bi sina izpustila, a zaman. Nesrečni oče je nato moral gledati, kako je krokodil Dimasa celega pogoltnil in odplaval stran. Skupina domačinov je dan pozneje žival ulovila. Podobna usoda kot dečka je doletela 17-letno Devi Binti Sulaimani, ki jo je napadel brezzobi krokodil, jo pogoltnil in odplaval. Ne najstnice ne živali niso več videli. Leta 2018 so imeli domačini v indonezijski vasi dovolj 4,50 metra velikega krokodila, ki jih je dolgo ogrožal, ko je napadel in ubil enega od njih, pa so se odločili, da se bodo maščevali. Kljub prepovedi lova so takrat pokončali kar 300 krokodilov, tudi tistega, ki je ubil njihovega sovaščana. Glavo so ločili od trupa ter jo pokopali ločeno, saj po tamkajšnjih verovanjih to živali prepreči, da bi se vrnila in jih strašila.

Morski krokodili v povprečju živijo okrog 70 let, samci tehtajo do 90, samice pa do 135 kilogramov. So zelo hitri in okretni tako v vodi kot na kopnem, poleg tega se plena lotijo z izjemno ostrimi zobmi, kar 70 jih imajo.